Dans un communiqué rendu public ce mercredi, le groupe parlementaire de Yewwi Askan Wi a fustigé le placement sous mandat de dépôt de Birame Souleye Diop en évoquant une « violation » de son immunité parlementaire consacrée par l’article 61 de la constitution. Les députés de la coalition Yewwi Askan Wi estiment que le président Macky Sall est dans sa logique de « réduire l’opposition à sa plus simple expression » et exigent la libération immédiate de leur collègue.

L’arrestation et le placement sous mandat de dépôt de Birame Souleye Diop ne sont pas du goût du groupe parlementaire de Yewwi Askan Wi qui l’a fait savoir dans un communiqué. En effet, selon les députés de la coalition la plus représentative de l’opposition, l’emprisonnement de Birame Souleye Diop est une violation de la loi « Cette détention anticonstitutionnelle, arbitraire et abusive viole outrageusement l’article 61 de la constitution et le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale qui assurent au député une immunité parlementaire », ont-ils déclaré tout en citant les dispositions de l’article 61 de la Constitution.

Dans ce même sillage, le groupe parlementaire de Yewwi Askan Wi dénonce un traitement judiciaire « discriminatoire » à l’encontre des opposants qui semble être banalisé selon eux. Poursuivant leur argumentaire, les parlementaires de Yewwi Askan Wi considèrent l’arrestation du président de leur groupe parlementaire comme une « forfaiture » qui vient s’ajouter selon eux sur la longue liste des arrestations et détentions des députés issus de leur rang. Pour eux, la mise en détention de Birame Souleye Diop constitue un « deux poids, deux mesures » et participe à faire du Sénégal l’un des pays comptant le plus grand nombre de « prisonniers d’opinion » et de « détenus politiques » selon leurs dires. C’est dans cette logique d’ailleurs qu’ils dénoncent une atteinte au suffrage universel « Le groupe parlementaire de Yewwi Askan Wi dénonce avec la dernière énergie ces atteintes intolérables au suffrage universel, au droit de s’opposer et au statut du député qui est déshonoré et dépouillé de sa qualité de représentant », ont-ils mentionné dans leur communiqué. C’est dans cette perspective qu’ils réclament la libération « immédiate » de leur collègue qui, d’après leurs dires, est victime de la volonté du président Macky Sall de « réduire l’opposition à sa plus simple expression ».

Le groupe parlementaire de Yewwi Askan Wi termine par inviter l’Assemblée nationale à requérir la suspension des poursuites et la détention de Birame Souleye Diop sur la base de l’article 61 de la constitution. Pour rappel, Birame Souleye Diop est placé sous mandat de dépôt pour « acte de nature à compromettre la paix publique » et « offense au chef de l’État » suite à ses propos malveillants tenus à l’endroit des chefs d’État de Sénégal et de la Côte d’Ivoire en marge d’une conférence de presse organisée par Yewwi Askan Wi.

EL HADJI MODY DIOP (stagiaire)