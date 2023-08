En conférence de Presse: Pastef-Les Patriotes tacle le maire de Dakar

Les militants de Pastef, membres du bureau municipal de la ville de Dakar, ont fustigé, hier dans un communiqué, l’attitude du maire de Dakar, Barthélémy Dias, qui selon eux interfère dans le choix des membres devant siéger au bureau de l’institution. Selon eux, Pastef-les-Patriotes n’a aucune représentation officielle au sein du nouveau bureau municipal de la ville de Dakar.

Dans le document, les membres du bureau municipales disent d’abord prendre acte de la décision de leurs ex-camarades lors des dernières locales et législatives d’évincer les membres de Pastef du bureau municipal de la mairie de Dakar.

Une éviction survenue à la suite de la reprise de l’élection non paritaire de l’équipe municipale, mercredi 9 août dernier. ‘’Prenant prétexte du respect de la parité, le maire et son clan n’ont pas hésité d’user des méthodes bassement politiciennes pour évincer des membres de Pastef-les-Patriotes du bureau municipal de la ville de Dakar en s’alliant avec Benno Bokk Yaakar’’, fustigent les membres et ex-membres du bureau municipal et militants du parti d’Ousmane Sonko.

Dans le précédent bureau, les camarades de Sonko avaient cinq postes d’adjoints au maire dont celui de 1er adjoint en la personne d’Abass Fall. Ce qui a été réduit à trois depuis la semaine dernière.

Pour les signataires du document, le maire appartenant à Taxawu a manqué d’élégance en présentant une candidate au poste de 1ere adjointe, rompant ainsi les accords initiaux de composition du bureau. S’y ajoute, d’après les Patriotes, une volonté du maire et ses nouveaux alliés de réduire les adjoints de Pastef-les-Patriotes de 5 à 3. ‘’Le summum de la bassesse est que Barthélémy Dias veuille s’immiscer dans le choix des candidats des Pastef-les-Patriotes et tente de semer la zizanie dans nos rangs en essayant de soudoyer 3 des 5 adjoints’’, accusent les camarades d’Ousmane Sonko.