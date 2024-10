En Conférence de Presse suite à sa libération: Bougane Gueye déverse sa bile sur Sonko et assume

Partager Facebook

« Revigoré » après sa libération, le patron de D médias a soldé ses comptes. Ce dernier n’entend pas abdiquer face au régime. Pour Bougane Gueye, il dit « assumer » ses propos devant les enquêteurs. Pour lui « le montre qui veut utiliser la justice ne passera pas. »

Le leader de Gueum sa Bopp a fait une déclaration suite à sa mise en liberté. Avec à ses côtés Abdou Mbow, Pape Djibril Fall, Assane Diouf entre autres. Pour A. Diouf, c’est une honte de voir l’attitude du nouveau régime qui use des méthodes aussi désuètes pour s’emparer des opposants. « Nous avons lutté contre Macky pour une démocratie. Aujourd’hui Sonko a trahi et a trahi le peuple, car il ne mérite pas la confiance du peuple. La liberté d’expression pour tous les sénégalais. Personne ne peut marcher pacifiquement et nous allons faire face avec tous les moyens, car aujourd’hui, on vous rend la monnaie de votre pièce », a-t-il asséné.

La coalition Takku Wallu représentée par Abdou Mbow a aussi dénoncé les agissements de Sonko. « Il est un danger pour ce pays. Des arrestations tous azimuts dont Ba Diakhaté, Commissaire Keita entre autres. Ils ont eu peur, c’est pourquoi ils ont reculé », a affirmé le député Abdou Mbow. Abondant dans le même sens, Pape Djibril Fall a avancé que le régime s’est braqué. « C’est inadmissible ce qui se passe dans ce pays. Il faut de la mobilisation dans ce pays, dans un contexte où les jeunes périssent en mer, le chômage qui gangrène ce pays et autant de maux. Il s’agit de l’avenir du pays et la politique est sérieuse. Le Commissaire Ch. Keita s’est investi pour ce pays. La presse aussi ne doit pas se tromper de combat », a lancé PDF.

Prenant la parole, Bougane Gueye Dani a rappelé la situation qu’il a vécue avec sa convocation à la division de la cybersécurité. « Diriger un pays n’est pas aisé. Ces autorités usent de bâton pour nous intimider. Ce que nous avons refusé de même que les acteurs de la société civile. Ousmane Sonko qu’il sache qu’il n’existe pas de tapette. On se connait bien. Il n’a jamais osé répondre à la justice », a-t-il ironisé. Placé en garde à vue, Bougane dit avoir vu des jeunes déterminés et qui croient à ce pays. « Ils ont négocié pour avoir une suite. Je pouvais le faire certes. Sonko a Sébikhotane avait simulé une maladie. Il a obtenu une suite de 300 mètre carré après avoir négocié avec Macky. Qu’il sache que ses frères l’avaient accompagné dans sa lutte et la leçon est sue », a attesté Bougane.

Retraçant le film de son audition, il a salué le professionnalisme des agents de police et la jeunesse des ressources humaines de la police. « Les enquêteurs m’ont énuméré les faits lors d’une conférence de presse. Avec les chiffres avancés par Sonko et qui sont erronés. Ce que j’ai confirmé et réitéré. J’ai tout répété. J’ai dit que le Pm a menti. J’ai tout prouvé avec des rapports », s’est-il défendu. S’agissant des faits de diffamation, aucune plainte n’a été brandie selon le patron de D médias. « Le seul problème avec Sonko, c’est la vérité. Il ne peut pas tromper les citoyens et jamais nous n’accepterons que des gens usent de subterfuges pour ce pays. J’ai bien signé le Pv d’audition, car j’ai bien dit ce qui a été écrit. J’ai reçu le document de garde à vue, mais les faits de diffamation ont été enlevés et remplacés par une diffusion de fausses nouvelles. Je refuse de signer le Pv », a-t-il poursuivi.

Une fois au tribunal, il a été auditionné avant d’être relâché. « Le seul rempart de ce pays est la justice.

MOMAR CISSE