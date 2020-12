En direct du Radisson Blu : Suivez le Salon des Startups Africa 4.0

Ce mardi 15 décembre 2020, les entrepreneurs ont rendez-vous avec l’avenir.

Le Salon des startups s’inscrit dans le cadre de la démarche sociétale de l’entreprise au sein du MEDS et compte soutenir les jeunes entrepreneurs du Sénégal et ce, à travers l’incitation à la création de nouveaux projets et d’emplois, mais aussi d’aider les jeunes entreprises existantes à développer davantage leurs activités.

Discours du Président du Meds, Mbagnick Diop

15 décembre 2020

Monsieur le Ministre de l’Economie Numérique et des Télécommunications – Yankhoba DIATARA,

Mesdames, Messieurs les ministres,

Madame la Représentante de l’union européenne au Sénégal,

Monsieur le Représentant de son excellence le Président de la République, Conseiller technique & spécial en charge des TIC et Chef du service informatique de la Présidence – M. Zakaria DIALLO,

Monsieur le Président de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Dakar – CCIAD,

Mesdames, messieurs les présidents des organisations professionnelles et patronales,

Chers startupers,

Chers étudiants,

Honorables invités en vos qualités, titres et grades,

Mesdames, messieurs,

Nous voici réunis, pour la troisième fois au Salon des Startups, pour célébrer et magnifier, l’entrepreneuriat, les jeunes pouces de l’initiative entrepreneuriale et les jeunes porteurs de projets de startups innovants. C’est ma conviction forte et celle du Mouvement des Entreprises du Sénégal -MEDS que la marche vers l’émergence économique, sociale et culturelle de notre pays que prône Monsieur le Président de la République, Son Excellence Macky Sall, passe inexorablement par la transformation de l’état d’esprit de notre jeunesse à travers la promotion, par la formation, d’une culture de créativité, d’innovation et d’un esprit entrepreneurial chez les filles et les garçons du Sénégal et de l’Afrique. Notre conviction est d’autant plus fondée que la croissance économique de notre pays à deux chiffres qu’ambitionne le Plan Sénégal émergent (PSE) ne pourra être atteinte et surtout stabilisée sur une très longue période que par l’intensification de la création au Sénégal d’entreprises innovantes et de startups résilientes, ayant une grande capacité de création de valeur, d’emplois et qui sont capables de saisir les opportunités régionales et internationales.

Monsieur le ministre,

Mesdames, messieurs, chers invités,

L’audace, le sens du risque, le flair et l’intuition des opportunités et enfin, la confiance en soi inébranlable sont des qualités incontournables à insuffler à notre jeunesse pour qu‘elle soit engagée, créative, productrice et surtout, que le dividende démographique soit un levier pour une croissance économique forte et durable. Cette culture et les qualités qui lui sont associées peuvent sans doute relever de l’éducation familiale, de la formation formelle et informelle, de l’expérience provenant d’un parcours personnel souvent durement et péniblement acquise. Cependant le meilleur moyen de les diffuser, de les partager, de faire en sorte que la jeunesse se les approprie et s’engage dans la voie, passionnante, enrichissante et utile pour la société, du jeune entrepreneur est la création d’un espace de rencontre des jeunes porteurs de projets innovants et futuristes, de partage d’expérience, de promotion de success stories, de formation aux différentes compétences de l’entrepreneuriat, de mentoring, d’opportunité de financement des projets avec des bailleurs, de networking, et autres..

Il est alors aisé de comprendre le sens et le succès du Salon des Startups baptisé 4.0

Monsieur le ministre,

Mesdames, messieurs, chers invités,

Le MEDS a bien saisi le sens de la révolution du numérique. La jeunesse formée, encadrée, décomplexée doit en être le fer de lance. Comme vous le savez, le numérique dans ses multiples composantes comme l’intelligence artificielle, le Big Data, la cyber sécurité, la robotique, l’Internet des Objets, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, le 3D Design, la géomatique, etc. constitue un immense gisement d’inventions et d’innovations, par conséquent d’entreprises, sur lesquelles l’économie mondiale est en train de se renouveler. Ce sont des millions d’emplois, des milliers de nouveaux métiers, des sommes astronomiques qui sont en jeu : l’intelligence semble pour longtemps avoir pris le pas sur le matériel dans la production et le contenu des biens et des services. Notre pays, le Sénégal, doit prendre toute sa part et toute sa place dans cette économie en construction, qu’on pourrait appeler l’économie immatérielle Il est alors aisé de comprendre pourquoi le Mouvement des Entreprises du Sénégal – MEDS a mis en place le Cercle des Entrepreneurs 4.0.

Aujourd’hui c’est une date importante pour tous les jeunes acteurs de l’écosystème du numérique et du digital.

En effet, nous allons procéder ce jour et maintenant à la migration du salon des startups à AFRITECH. Désormais AFRITECH sera l’appellation officielle de ce salon qui dès l’année prochaine va accueillir des startuppers du continent africain.

AFRITECH sera le plus important salon de l’Afrique de l’ouest consacré à l’innovation technologique liée à l’internet des objets et aux technologies du numérique, tels que la robotique, la réalité augmentée, l’impression 3D, l’intelligence artificielle entre autres innovations.

L’objectif d’AFRITECH dans les trois (03) années à venir c’est d’accueillir 3000 startups, plus de 1000 investisseurs, plus de 500 journalistes, une centaine de conférenciers internationaux, 25.000 visiteurs et plus de 200 personnalités du monde entier.

Le MEDS et le Salon des Startups sont engagés auprès du Président de la République pour l’aider à réussir son pari sur le numérique, la création d’entreprises et de startups par les femmes et la jeunesse.

Monsieur le ministre,

Mesdames, messieurs,

Je vous invite à vous incliner devant la mémoire de nos jeunes filles et jeunes garçons, qui pensant trouver emplois, moyens de soutenir leur familles et meilleures conditions de vie, ont embarqué dans des pirogues pleines à ras bord, pour rallier les côtes espagnoles des Îles Canaries. Malheureusement, ils sont nombreux, celles et ceux dont l’Océan a arraché la vie et le corps à leurs familles, à leurs proches et à tout le Sénégal. Unis devant le malheur, nous devons le rester, pour trouver et mettre en œuvre des solutions pour que Barça ou Barsakh soit chassé à jamais de nos réalités. L’entrepreneuriat est sans aucun doute un maillon essentiel des voies et moyens de résoudre ce lancinant et dramatique problème. L’entrepreneuriat est sous-tendu par la confiance en soi, le leadership, la résilience, la confiance retrouvée à son pays et à l’Afrique d’une jeunesse sûre d’elle-même et qui inscrit son projet de développement personnel dans le Grand Projet de Construction du Sénégal et de l’Afrique que nous voulons. Cette troisième édition du Salon des Startups y apporte sa contribution.

Monsieur le ministre,

Mesdames, messieurs, chers invités,

C’est l’occasion pour moi de remercier infiniment et de rendre un hommage appuyé à notre frère et ami le ministre Yankhoba Diatara pour son ouverture d’esprit, sa disponibilité, son pragmatisme et son esprit patriotique.

Je confonds à ces remerciements l’ensemble de ses équipes du ministère de l’économie numérique et des télécommunications, qui ont été d’un grand soutien à l’organisation et au succès de cette troisième édition du salon des startups.

Ce Salon des Startups est aussi un magnifique espace pour célébrer et encourager les meilleurs startups, les meilleures jeunes pousses porteuses de projet et de faire éclore et épanouir cette formidable pépinière de startupers et de jeunes entrepreneurs que le Sénégal, avec impatience, attend de voir exploser au grand jour. C’est pourquoi ce Salon des Startups sera l’occasion de décerner trois (3) prix officiels et deux (02) prix d’encouragement accompagnés d’un soutien financier du Groupe Promo Consulting:

un Premier Prix : Prix du 4.O – le prix futuriste ;

– le prix futuriste ; Deuxième Prix : Prix de l’Innovation digitale – le prix de la créativité et de la technologie ;

– le prix de la créativité et de la technologie ; Troisième Prix : Prix Optima– le prix de la Révélation numérique.

Monsieur le Ministre,

Mesdames, messieurs, chers invites

Chers participants,

Je remercie Monsieur le Président de la République, Son Excellence Macky Sall pour son soutien et ses encouragements constants à toutes les multiples activités conceptualisées par le MEDS, ces 20 dernières années.

Je remercie les partenaires du salon des startups en particulier les entreprises, les institutions financières qui ont fait le déplacement ce jour, pour participer activement au salon et offrir aux jeunes startupers les options d’un accompagnement pérenne; les mentors et les formateurs ; les établissements publics et privés de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle et l’ensemble des communicants conviés qui vont échanger toute la journée avec nos jeunes chefs d’entreprises dits startupers.

Je remercie aussi le comité d’organisation pour un travail toujours bien fait et une mention spéciale au team leader du Groupe Promo Consulting – M. Moustapha DIOP.

Enfin, je salue et je remercie nos chers startupers et étudiants pour qui ce Salon des Startups a été créé. Vous nous faites confiance et vous nous encouragez chaque année à faire plus et mieux. Soyez assurés que je ne ménagerai aucun effort, aucun moyen et aucune idée pour que le Salon des Startups réponde à vos attentes jusqu’à vous surprendre et fasse extérioriser et prospérer l’esprit entrepreneurial qui gît en vous.

Mesdames, messieurs,

Vive le Salon des Startups !

Vive AFRITECH qui désormais est le label officiel du salon des startups 4.0 !

Vive le Sénégal qui innove, qui émerge et qui se positionne au cœur de l’écosystème du numérique dans le monde !

Je vous remercie de votre aimable attention !