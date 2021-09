En route vers le Magal: A la découverte de Rawdu-r rayahîn

Dans le mouridisme Rawdu-r rayahîn, un pôle auquel appartiennent Serigne Bass Abdou Khadre et Cie, occupe une place de choix. Au cœur du Magal avec l’organisation, leurs recommandations sont au menu face aux difficultés.

A quelques jours du Grand Magal de Touba, les fidèles se préparent afin de mieux servir les pèlerins. Rawdu-r rayâhîn est une institution formée en 2002, après l’aval du Khalife Général des Mourides d’alors, Serigne Saliou MBACKE, par des hommes de lettres et de culture mourides, soucieux de la sauvegarde du patrimoine et des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. Pour le Dieuwrigne du Dahira « Miftakhou Chahaada », Serigne Ma Ndiaye Ndiaye, Touba est une ville religieuse et il faut être en conformité avec les recommandations de Serigne Touba. « A la veille de chaque Magal, nous rassemblons les fidèles pour mettre l’accent sur la discipline, leur expliquer l’essence même de cet événement. Serigne Touba était quelqu’un qui utilisait les chiffres fréquemment. Le Magal en chiffres représente le nombre 3. Le M signifie le Mawlid ou le Gamou, le K le Kazou rajab et la lettre L, le Leylatoul Khadr. »

Dans un contexte de Covid 19, le Dieuwrigne est revenu sur un aspect important. : le port du masque et le lavage des mains. Selon lui, il s’agit de vulgariser les consignes qu’il faudra respecter à la lettre.

Le berndé : un maillon essentiel

Abordant le chapitre sur le sens du Berndé, les fidèles ne lésinent pas sur les moyens. « Tel que nous l’enseigne Serigne Touba, il faut réciter le Saint Coran, les Khassaïdes et offrir à manger aux invités, en leur donnant le meilleur qui puisse être », dit notre interlocuteur. Pour cela, il s’agira de mettre la main à la poche. Outre le « hadiya » qui sera livré au Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, les fidèles prendront en charge l’ensemble des berndé.

Du côté du dahira Bokk pass-pass, l’objectif principal est d’accomplir la recommandation du guide qui est de rendre grâce à Dieu pour les immenses bienfaits. “Les mourides ont tous le même objectif, voilà pourquoi ils dépensent sans compter. Certains ont donné des millions », indique le Dieuwrigne.