En ruine 3 ans après sa réception : Le Cem Sebi-Gare évacué

Le Collège d’enseignement moyen (Cem) Sébi-Gare (Sébikotane) a été contraint aux vacances forcées. La cause ? Cet établissement, construit il y a trois ans, est dans un état de délabrement faisant craindre le pire pour les pensionnaires. «Le Cem Sébi-Gare, construit il y a juste trois ans, est en état de délabrement très avancé à telle enseigne que les élèves ont été obligés d’être délogés l’année dernière sur instruction des autorités administratives», a rappelé Alioune Pouye, maire de la commune.

«La commune avait pris en charge la location provisoire de bâtiments pour reloger les élèves. Après cela, nous avons convoqué les principaux concernés, à savoir le ministère de l’Education et l’Agetip en charge de cet ouvrage», a-t-il poursuivi, indiquant que dans le cadre de l’année scolaire en cours, les élèves n’ont pas encore de lieu pour faire leurs cours. Parlant du ministère de l’Education nationale et de l’Agetip, le maire d’insister : «Nous les avons mis devant leurs responsabilités pour qu’ils prennent en charge cette question d’abord de la reconstruction du Cem, mais aussi du relogement temporaire des élèves, le temps qu’ils fassent les constructions.» Que s’est-il passé pour qu’une infrastructure neuve puisse plonger dans cet état avec des murs aux fissures béantes ? Plus d’un pointe l’état du sol comme cause, tandis que d’autres accusent le constructeur. Du côté de la mairie de Sébikotane, tout ce à quoi on s’attend est de trouver une solution. «Nous lançons une alerte au ministre de l’Education nationale pour lui dire que la question du Cem de Sébi-Gare est une urgence majeure», a-t-il dit. L’édile s’est exprimé en marge d’une cérémonie de remise de fournitures scolaires aux élèves. «Nous avons budgétisé un montant de 14.5 millions consacré à l’achat de fournitures scolaires pour alléger les charges des parents d’élèves», a indiqué à ce sujet M. Pouye, notant que 5000 élèves ont bénéficié de kits scolaires à l’occasion.