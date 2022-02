Encore des coups de feu à Bissau

Des tirs nourris ont été entendus, lundi matin, dans les locaux de Radio Capital, une radio privée, la plus écoutée en Guinée-Bissau, a annoncé la radio concernée.

« Un groupe d’hommes armés avec des visages couverts, est entré par effraction dans Radio Capital, dans la capitale guinéenne, et a tiré plusieurs coups de feu », a annoncé, lundi, la radio sur son site.

« Il y a eu deux blessés confirmés », a-t-on précisé.

« La radio privée a été complètement endommagée. Cette attaque a créé la panique dans le quartier militaire où se trouvent les installations de la radio et le palais du gouvernement dans la capitale guinéenne », a encore rapporté Radio Capital.

Cette radio a relevé sur son site qu’il s’agissait de la deuxième attaque contre ses locaux après celle du 26 juillet 2020 « où pratiquement tout le matériel avait été détruit » par un groupe de personnes lourdement armées.

Il faut rappeler que Radio Capital est une filiale de Voice of America (VOA), l’organisation internationale d’information financée par le Congrès américain et indépendante sur le plan éditorial.

Cette attaque a eu lieu 6 jours après une tentative de coup d’État contre le Président bissau-guinéen, le Général Umaru Sissoco Embalo.

