Enseignants et élèves arrêtés: Le G7 en débrayage sur toute l’étendue du territoire lundi et mardi

Face aux « dérives du pouvoir » avec notamment les arrestations arbitraires d’élèves et d’enseignants, le G7 qui regroupe les sept syndicats les plus représentatifs des enseignants, entame une lutte ce lundi et mardi.