Enseignement Islamique : Le Conseil National de l’Association des maitres Coranique salut l’implication du chef de l’Etat pour l’amélioration de l’éducation

L’État du Sénégal a décidé de s’impliquer fortement pour l’amélioration de la qualité de l’enseignement Islamique. Construction d’écoles et recrutement de maîtres coranique sont notamment au programme de ce projet porté par le président Macky Sall dans ce pays d’Afrique de l’ouest qui est composé à plus de 90 % de musulmans. « Aujourd’hui, nous sommes ici à Kaolack depuis 2 jours pour un atelier de préparation du conseil national de l’association des maîtres coranique du Sénégal que nous organisons chaque année.

La rencontre a été bien tenue et a porté ses fruits. Nous saisissons de la même occasion, pour remercier l’État du Sénégal particulièrement le chef de l’État le président Macky Sall vu l’importance qu’il a accordé aux « Serigne Daaras », les talibés et l’ensemble de tous les acteurs .

Depuis quelques temps, il est en train de prendre des décrets concernant la bonne marche des daaras. Le 28 novembre 2022 la communauté du daara a été convoqué par le président de la République durant toute une journée pour réfléchir ensemble sur les maux que rencontrent les « Serigne » daara afin d’apporter des solutions idoines » a expliqué El hadji Mahmoud Harouna Sylla, président du conseil national de la fédération nationale des associations des écoles coranique du Sénégal.

« Le président de la République en écoutant l’ensemble des délégués régionaux après avoir apporté des réponses à toutes les interventions, a ensuite pris des décisions fermes dont on peut citer: la journée du coran à partir de cette année c’est à dire le 28 novembre de chaque année. Ici au Sénégal mais également le recrutement des « Serigne » Daara qui n’a jamais eu dans ce pays. Il a promis que ces derniers peuvent être des fonctionnaires de l’État. Nous saluons vraiment toutes ces mesures. Parmi les mesures prises par le président Macky Sall, c’est le prix du chef de l’État.

Un concours national qui sera organisé au Sénégal également les talibés et les « Serigne Daara » sont en train d’être enrôlés dans les mutuelles de santé. La question du foncier dont la plus part des « Serigne » Daara font face pour leur projet de construction de Daara, et de l’agriculture. Tout ça, sont en cours de solutions » a conclu El hadji Mahmoud Harouna Sylla lors de la rencontre de leur structure et la presse tenue ce dimanche.