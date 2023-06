ENVIRONNEMENT: UCG lance un nouveau concept pour régler problème la gestion des déchets dans les quartier

Toujours dans son optique novatrice, le directeur général de l’UCG a lancé ce samedi, la brigade d’intervention rapide, qui est une brigade d’intervention rapide (BIRMAX) au sein de la SONAGED. En effet, ce service selon Mass Thiam, a une orientation spécifiée et orientée vers l’enlèvement des encombrants, les pierres, les gravats, les déchets verts dans les quartiers. Mais elle prendra en charge le problème de gestion des déchets à l’échelle des quartiers durant la période de la Tabaski.

BIRMAX est un système qui sera déployé dans chaque quartier de Dakar et qui permettra de faciliter le travail quotidien des balayeurs de l’UCG. Selon le directeur général de la SONAGED, ce concept existé déjà au niveau de l’UCG-SONAGED mais, il a été prévu de l’optimiser pour la recherche d’efficacité opérationnelle et de performance des opérations. ‘’Il est composé d’une dizaine de tricycle équipés en matériels et de 50 personnes qui vont travailler pour faire imager et vont travailler comme un système avec un peigne. Chaque équipe va investir une rue pendant une journée dans l’espérance de régler l’ensemble des difficultés liées au nettoyage dans le quartier’’, fait savoir Mass Thiam.

Ils auront de même une orientation exclusivement dédiée vers l’enlèvement des encombrants notamment les pierres, les gravats, les déchets verts dans les quartiers pour améliorer le cadre de vie au niveau de Dakar, a fait savoir le directeur général de la SONAGED.

Après le lancement du concept dans le quartier du point E, la semaine prochaine nous allons nous déployer à la Médina puis à Mermoz. L’objectif est de couvrir l’ensemble des quartiers, de mettre en contribution l’ensemble des associations et les mouvements communautaires qui existent dans ces quartiers pour essayer de les inviter à nous accompagner dans ce processus afin d’avoir un engagement autour de ce nouveau concept avec qui nous espérons qu’il pourra être étendue dans l’ensemble des régions du Sénégal, a-t-il promis.

Cette initiative se veut ‘’un apport supplémentaire à la gestion des déchets attendus pendant la fête de la Tabaski’’, le sacrifice d’Abraham que la communauté musulmane célèbre les 28 ou 29 juin prochains, ‘’dans la mesure où l’ensemble de dispositifs et services de la SONAGED seront mobilisés avec les équipes de BIRMAX’’, a indiqué M. Thiam.

Avant de clôturer ses propos, le directeur Mass Thiam a lancé un appel solennel à l’ensemble des nouveaux intégrants à s’inscrire dans cette performance qui gouverne les activités de la SONAGED; d’être sérieux, de venir à l’heure et de suivre les consignes qui leurs seront données par leur management; de continuer à honorer la tenue de la SONAGED UCG qui est le principal véhicule de communication et de réaliser les performances attendus dans le projet.

MADA NDIAYE