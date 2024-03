Éphémérides du mardi 12 Mars au Sénégal

Partager Facebook

La date du 12 Mars fut une date marquante avec des évènements marquants depuis 1861 en 2019. Allant de la Loi de ratification MCC Compact, la coupe d’Afrique des Nations 2017, l’inauguration de la zone Franche Industrielle de Dakar.

12 Mars 2019 : Signature par le président Macky SALL d’un projet de loi portant ratification du MCC Compact, marquant ainsi l’adoption officielle par le Gouvernement sénégalais des termes du Contrat de 550 millions de dollars du Millennium Challenge Corporation (MCC). Le gouvernement du Sénégal donnera une contribution de 50 millions de dollars US, ce qui portera le programme total à 600 millions de dollars US (environ 345 milliards de francs CFA). Le Compact est conçu pour accroître la fiabilité et l’accès à l’électricité, soutenir la croissance économique et réduire la pauvreté.

12 Mars 2017 : Extradition vers la République de Guinée du lieutenant Aboubacar Sidiki DIAKITE alias Toumba, arrêté au Sénégal après avoir, sept ans plus tôt, tenté d’assassiner le capitaine Moussa Dadis CAMARA, Président de la République de Guinée, dont il était l’aide de camp. La justice guinéenne le traquait aussi pour la responsabilité qu’il aurait eue dans les massacres du 28 septembre 2009 au stade de Conakry..

12 Mars 2017 : En finale de la Coupe d’Afrique des Nations de football U20 à Lusaka, la Zambie bat le Sénégal sur le score de 2 buts à 0.

12 Mars 1985 : Le Sénégal et la Guinée Bissau signent devant le tribunal arbitral un compromis pour leur différend maritime. La Guinée Bissau dénonce l’accord conclu par un échange de lettres entre la France et le Portugal le 26 avril 1960 et relatif à la frontière en mer. Le tribunal estimera le 31 juillet 1989 que l’accord franco-portugais était valable et opposable aux deux États mais qu’il ne délimitait pas les espaces maritimes qui n’existaient pas à la date de sa conclusion.

12 Mars 1976 : Inauguration de la Zone Franche Industrielle de Dakar (ZFID) par le Premier Ministre Abdou DIOUF. La ZFID a été créée par une loi du 22 avril 1974.

12 Mars 1911 : Deux biplans Farman sont débarqués à Dakar et transportés à Bambey où un terrain d’aviation avec hangar avait été aménagé au nord de l’escale.Le 13 juin 1911, aux commandes d’un de ces appareils, le capitaine Marcel SIDO avait effectué un vol d’essai durant lequel le Farman s’était élevé à 50 mètres du sol, avait survolé le terrain d’aviation, l’escale de Bambey et les villages environnants sur 30 km avant d’atterrir.

12 Mars 1861 : Arrivée à Mboro de la colonne expéditionnaire française du Cayor après avoir livré bataille aux forces du Damel Macodou Coumba Yandé FALL à Diati.