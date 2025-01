Epidémie du MPOX: La situation reste préoccupante en RDC

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) annonce que la RDC reste le pays le plus touché, avec une circulation des deux sous-clades I du Mpox. D’une manière générale, les courbes épidémiques des cas suspects de variole dans les 12 provinces les plus touchées montrent que ces provinces ont des tailles d’épidémie variables, mais pour la plupart d’entre elles, la tendance au cours des dernières semaines semble relativement stable. Dans les provinces où l’on sait que le clade Ia et le clade Ib du MPXV co-circulent, y compris la capitale Kinshasa, la tendance des cas suspects a également été relativement stable au cours des derniers mois. Toutefois, même si « la plupart des tendances semblent stables, la situation dans le pays reste préoccupante, car elle témoigne d’une circulation élevée et continue du virus », a détaillé l’OMS dans son dernier rapport épidémiologique. Plus 9.500 cas en RDC dont 43 décès.

Depuis sa première détection en septembre 2023, le clade Ib a été détecté dans huit provinces de la RDC : Sud-Kivu, Nord-Kivu, Kinshasa, Kasaï, Tshopo, Tanganyika, Haut-Katanga et Mai Ndonbe.

En Afrique, de janvier 2024 au 5 janvier 2025, 14.700 cas confirmés de Mpox, dont 66 décès, ont été rapportés par 20 pays. Le pays le plus touché reste la République démocratique du Congo (9.513 cas dont 43 décès). Suivent le Burundi (3.035 cas confirmés, dont un décès) et l’Ouganda (.1552 cas confirmés, dont 12 décès). Le Burundi et l’Ouganda continuent de notifier entre 100 et 200 nouveaux cas de variole par semaine, avec une tendance au plafonnement, peut-être en raison d’une baisse de la surveillance et de la notification pendant la période des fêtes de décembre.

Des transmissions communautaires ont été aussi signalées dans d’autres pays du continent, comme le Kenya ou le Rwanda. Des cas liés à des voyages ont été signalés en Zambie et au Zimbabwe. En outre, bien qu’aucun cas n’ait été confirmé à ce jour en Tanzanie, l’identification de cas de variole liés à un voyage en Tanzanie suggère une transmission non détectée dans ce pays. Des cas de Mpox en Europe et Amérique du nord associés à des voyages en Afrique En dehors de l’Afrique, onze pays ont détecté le clade Ib du MPXV. La Suède, la Thaïlande, les États-Unis d’Amérique et le Canada ont détecté un cas chacun parmi les voyageurs en provenance des pays touchés en Afrique de l’Est et en Afrique centrale.

Pour l’OMS, ces récents cas de variole associés à des voyages mettent en évidence le risque de transmission non détectée dans les pays, soulignant la nécessité d’une surveillance renforcée et d’une notification en temps utile pour améliorer la surveillance mondiale et prévenir la propagation internationale.

Un cas de Mpox lié à un voyage et dû au clade Ib en Allemagne (la deuxième importation) a conduit à une transmission secondaire à domicile. L’Allemagne a ainsi confirmé six cas : trois cas parmi les voyageurs en provenance des pays touchés d’Afrique de l’Est et trois contacts familiaux de l’un de ces voyageurs. Le clade Ib du MPXV a été détecté dans trois autres pays, la Belgique, la Chine et la France, directement ou indirectement liés à des voyages dans les pays touchés d’Afrique centrale. Le Kosovo a signalé son premier cas de MPXV. Aucune information sur le clade MPXV n’est encore disponible.

NGOYA NDIAYE