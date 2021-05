Epreuve Gay: Une enquête ouverte, l’auteur du sujet identifié

Le ministre de l’Education a annoncé une enquête dans l’affaire de l’épreuve d’anglais au Bac blanc relative à l’homosexualité, laquelle a été proposée jeudi dernier aux élèves de Terminales L des lycées du département de Rufisque. Le professeur qui a proposé le sujet a été identifié. l s’agit de O. Baldé? conseiller pédagogique dans la cellule d’anglais du département de Rufisque. Il aurait tiré le sujet de la base de données de 2019. Il areçu une demande d’explication et devrait répondre d’ici à 48 heures. Il risque d’être suspendu ou d’être relevé de sa fonction comme mesure conservatoire.

Voici l’épreuve d’anglais servie aux élèves de l’IA de Rufisque

M. Abdoulaye Diédhiou, professeur d’anglais au lycée mixte Delafosse a sonné l’alerte sur un sujet d’anglais présenté à l’examen Blanc à l’I.A de Rufisque et qui traite de l’homosexualité. Dans la partie (II. LINGUISTIC AND COMMUNICATIVE COMPÉTENCES, B.) l’auteur s’attaque à ceux qui luttent contre l’homosexualité sur la base de la religion.”(…) You’re not a good Christian or Muslim, if you’re gay. It’s in the name of God that people are so (prejudice) …………………. against gays. They are HYPOCRITES ; they don’t want to face the truth”, explique le texte.

Ainsi, commente M Diedhiou , « j’en déduis que les lobbies maléfiques ont décidé d’endoctriner l’homosexualité à nos enfants à travers l’École et les dessins animés. Pourtant, le Président de la République l’avait nié ».

Mieux, fustige l’enseignant, « les collègues d’anglais de l’I.A. de Rufisque devaient réagir énergiquement, avant les élèves, les parents d’élèves et les syndicats, parce que “l’École est la société en miniature” dit-on. Et les enseignants sont des éducateurs ! Que Dieu protège les Sénégalais et nos enfants ! »