Equipe de France : le retour en force de Dembélé !

Pour la première fois depuis novembre 2018, l’ailier du FC Barcelone Ousmane Dembélé a été appelé en équipe de France par le sélectionneur Didier Deschamps. A l’approche de l’Euro cet été, l’ancien Rennais réalise son come-back au moment idéal.

25 minutes peu inspirantes le 16 novembre 2018 face aux Pays-Bas (0-2). Voici la dernière apparition de l’ailier Ousmane Dembélé sous les couleurs de l’équipe de France. Depuis, le joueur du FC Barcelone, miné par les problèmes physiques, n’avait plus été appelé par le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps. Mais ce jeudi, l’ancien Rennais figure bel et bien dans la liste du technicien tricolore pour défier l’Ukraine (24 mars), le Kazakhstan (28 mars) et la Bosnie-Herzégovine (31 mars) dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

Avec sa vitesse et ses dribbles, Dembélé peut apporter une option supplémentaire sur le plan offensif. Grâce à son retour en forme avec les Blaugrana, le Tricolore a réussi à convaincre Deschamps de le rappeler. «Il a enchaîné pas mal de blessures, mais depuis plusieurs semaines, il enchaîne les matchs. Il a retrouvé ses capacités athlétiques et il a toujours cette capacité à faire des différences», a apprécié DD en conférence de presse.

Avec cette longue absence en sélection, Dembélé va devoir rattraper le temps perdu. De son côté, Deschamps attend toujours beaucoup de la part du natif de Vernon. «C’est encore un jeune joueur, il n’a pas été épargné par les blessures. Il a commencé très tôt à Rennes, puis a connu Dortmund et le Barça. On ne peut pas dire qu’il n’a pas une carrière de haut niveau pour le moment. Il a été énormément freiné par la répétition de blessures et des interventions assez lourdes», a rappelé l’ancien coach de l’Olympique de Marseille.