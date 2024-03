Equipe nationale : Aliou Cissé prolongé jusqu’en 2025

Partager Facebook

Le sélectionneur national, Aliou Cissé, va entamer sa dixième année à la tête de l’équipe nationale. L’annonce a été relayée par nos confrères de LeSoleil, il a prolongé son contrat. « La récente prolongation de son contrat jusqu’à la Can 2025, au Maroc, renforce son statut de technicien le plus capé au niveau continental », écrit ladite source. « Aujourd’hui, son principal défi est d’insuffler une nouvelle dynamique à l’équipe pour la maintenir au haut niveau », ajoutent nos confrères.

C’est donc un nouveau chapitre qui commence pour le technicien sénégalais… Malgré la dernière Can, remportée par la Côte d’Ivoire, qui a été fatale à plusieurs entraîneurs, Aliou Cissé a survécu à la tempête, malgré son échec à conduire les «Lions» à un deuxième triomphe, après celui obtenu au Cameroun en 2022. Durant la 34e édition de la Can, le brillant parcours de Cissé a été terni par la « malédiction des champions ». L’élimination prématurée de son équipe en huitièmes de finale par le pays hôte a suscité de vives critiques quant à sa longévité à la tête de la sélection, ses détracteurs estimant qu’il avait atteint ses limites et exigeant son départ.

Depuis qu’il a pris les rênes de l’équipe en mars 2015, succédant à une Can désastreuse sous la direction d’Alain Giresse, Aliou Cissé a été confronté à de nombreuses difficultés et a essuyé de nombreuses critiques pour ses choix tactiques, son jeu défensif et son apparente incapacité à tirer le meilleur parti des talents disponibles. Néanmoins, l’ancien capitaine des « Lions » a montré qu’un triomphe nécessite du temps, même si cela peut sembler une éternité. Le dimanche 6 février 2022, il est devenu une légende du football sénégalais après avoir perdu une finale de Can (2002) en tant que capitaine des « Lions » et une autre en 2019, en tant que sélectionneur.

Après la Can décevante en Côte d’Ivoire, Aliou Cissé a conservé son poste. Récemment, la Fédération sénégalaise de football (FSF) lui a accordé sa confiance jusqu’à la Can 2025, au Maroc. Son principal défi sera de ramener l’équipe au sommet, avec une nouvelle génération de joueurs qui commence à émerger et qui demande à être bien utilisée.

La longévité de Cissé se mesure autant par le nombre d’années que par le nombre de matchs. En neuf ans, de 2015 à 2024, il a dirigé l’équipe lors de 94 rencontres officielles, avec un bilan éloquent de 61 victoires, 21 nuls et 12 défaites, et deux finales de Can, dont une remportée en février 2022, ainsi que deux phases finales de Coupe du monde (2018 et 2022). Pendant 49 mois consécutifs, soit en 31 périodes, de novembre 2018 à décembre 2022, son équipe a occupé la première place du classement Fifa et a dominé le continent africain.