Equipe Nationale du Sénégal: Simion Michez Boubacar sur le viseur des autorités

Simion Michez Boubacar a l’embarras du choix pour sa carrière int ernationale. Né en Belgique d’une mère sénégalaise et d’un père camerounais, il peut jouer soit pour le Sénégal ou le Cameroun. Dans un entretien exclusif accordé à Wiwsport, El Hadji Malick Diouf confie les intentions de son coéquipier au Slavia Prague.

Le piston droit Simion Michez Boubacar dispose de l’embarras du choix pour son avenir en sélection. Né à Charleroi d’une mère sénégalaise et d’un père camerounais, l’ancien jeune talent de Beerschot, devenu en septembre dernier la vente la plus chère de l’histoire de la formation anversoise, est courtisé, avec insistance, notamment par le Cameroun mais reste indomptable à l’appel du pays de Samuel Eto’o.

Simion Michez Boubacar a plusieurs options : les Diables Rouges de la Belgique bien évidemment avec lesquels il a joué en sélections jeunes (U15, U16, U17), le Cameroun grâce aux origines de son père, mais aussi le Sénégal de par sa mère. En 2021, il avait participé à un camp d’entraînement avec les Lions Indomptables U23 mais n’a, depuis, refait surface dans les rangs camerounais. Ce qui laisse donc des espoirs à son pays natal la Belgique mais surtout à celui de son père, le Sénégal. Pour le moment, Simion Michez est toujours libre de son choix.

Cependant, tout indique qu’il donne la priorité à l’Equipe Nationale du Sénégal, comme il l’avait fait savoir à nos confrères de Record en octobre 2023. « Oui, on en parle parfois. Il est curieux, il me pose des questions sur l’ambiance et les attentes. Je pense qu’il a le talent pour apporter quelque chose à l’équipe. Mais c’est un choix personnel, et je respecte ça », nous a alors confié dans un entretien exclusif son coéquipier au Slavia Prague, l’international sénégalais El Hadji Malick Diouf.

Il faudra sans doute enchaîner de plus belles prestations avec le Slavia Prague pour espérer taper dans l’œil du staff des Lions du Sénégal… ou peut-être du Cameroun voire de la Belgique.