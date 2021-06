Equipements militaires: La défense n’a pas de prix

Les accidents d’hélicoptères dont les enquêtes ne sont pas rendues publiques, la location d’avions de parade au moins durant un défilé du 04 avril et les menaces terroristes avec l’arrêt de la collaboration militaire française au Mali et la mutualisation des forces des djihadistes dans le Sahel rendent plus actuelles la nécessité du renforcement des équipements militaires de notre Armée.

Certes, des efforts importants sont faits, mais des failles sont aussi notées même si cela relève du secret-défense.

Dans un contexte sous-régional marqué par la menace terroriste qui secoue des pays comme le Nigéria et les pays de la zone des trois frontières où les terroristes font des dégâts importants, il est important que le Sénégal se prépare au pire en mettant en place les conditions d’une dissuasion optimale pour tout ennemi qui s’attaquerait au pays.

A ce propos, notre pays est indépendant et souverain et son entrée dans des coalitions comme le G5 Sahel n’est pas forcément au goût de certains voisins de la sous-région. Alors, il est important de compter sur ses propres forces.

Comme le disait le Général Mamadou Seck, l’investissement en équipement militaire est toujours rentable, car, pour développement un pays, il faudra d’abord et surtout assurer les conditions de sa propre sécurité, celle des biens, des personnes et des investisseurs.

Pour ce faire, il est plus que nécessaire de faire appel à toutes les expertises mondiales en matière d’équipements militaires et de défense. La diversification de nos fournisseurs par une option alliant la qualité et le prix sans oublier le service après-vente est plus que nécessaire.

Aujourd’hui, la moitié de nos équipements militaires est d’origine française dans des conditions qui ne garantissent pas forcément leur qualité du fait de la vétusté de certains qui datent de bien longtemps.

Dans les années 2000, des efforts de diversification ont été faits avec la Turquie la Russie, Israël, la Chine, etc.). C’est cette dynamique qu’il faudra encourager même si la France est un partenaire stratégique avec qui nous avons aussi un accord de défense.

L’exemple du Mali avec l’acquisition qui a polémiques d’avions de combat qui, finalement ont été cloués au sol doit faire réfléchir nos états-majors sur le sérieux qui doit accompagner tout contrat de fourniture d’armes.

Il est normal que dans un souci de concurrence, que la France ou d’autres pays essayent de contrôler le marché juteux de fourniture d’équipements surtout lourds comme les hélicoptères, mais il faudrait, comme dans tout contrat, voir le plus offrant à la meilleure qualité.

Les guerres modernes même avec des ennemis invisibles, se gagnent par le caractère opérationnel des hommes et la qualité de leurs équipements de toutes sortes.

Si nous nous faisons un souci de toujours être à la page en la matière, avec tous les fabricants, sans partie prie, nous serons assez dissuasifs et assez opérationnels en cas d’attaque car, la défense n’a pas de prix.