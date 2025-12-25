Escroquerie : Bougazelli condamné à 2 mois ferme

Partager Facebook

Arrêté par la Sûreté urbaine du commissariat central de Guédiawaye pour escroquerie le lundi 2 décembre 2025, l’agent immobilier Seydina Fall alias « Bougazelli » a été reconnu coupable.

Au terme de son procès tenu au Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye, l’ancien député de l’APR a été condamné à deux mois de prison ferme, selon des sources de Seneweb.

Malgré sa condamnation, le prisonnier Seydina Fall fait l’objet de nouvelles procédures judiciaires au niveau de la Sûreté urbaine du commissariat central de Guédiawaye. Bougazelli sera probablement extrait de sa cellule de prison dans les prochains jours.

Au total, six plaignants le poursuivaient, en même temps que son complice présumé en fuite, pour un préjudice estimé à près de deux millions de francs CFA.

Pour rappel, tout avait commencé lorsque la dame T. Camara a déposé une plainte contre l’agent immobilier pour escroquerie auprès du chef de la Sûreté urbaine de Guédiawaye.

Dans sa déposition, la plaignante avait déclaré avoir remis la somme de 400 000 francs CFA au suspect depuis le mois de septembre 2025 pour la location d’un appartement. Cependant, depuis qu’il a reçu ce montant, Seydina Fall n’a toujours pas mis l’appartement à sa disposition.

La victime a informé les enquêteurs que le mis en cause lui a causé un énorme préjudice, car elle avait transféré ses enfants dans une école proche du domicile du suspect dans l’espoir de prendre possession de l’appartement. Après l’arrestation de Bougazelli, cinq autres victimes se sont présentées à la police.

Déféré le 5 décembre dernier, Seydina Fall alias Bougazelli a été placé sous mandat de dépôt le même jour par le procureur Saliou Dicko, chef du parquet de Pikine-Guédiawaye.

Auteur: Mor Mbaye CISSÉ