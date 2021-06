Escroquerie : Le verdict est connu pour Modou Amar

Le jet-setteur Modou Amar condamné par la justice après l’affaire de escroquerie.

Arrêté puis déféré le vendredi 7 mai dernier pour escroquerie et abus de confiance sur des affaires d’une valeur de plus de 64 millions Fcfa, le célèbre jet-setteur, Modou Amar, a été jugé, ce mardi. Il a été condamné à 6 mois de prison ferme, en plus d’une lourde amende.

Modou Mamoune Amar a été reconnu coupable. Après la plainte de son patron, Khabane Guéye, établi aux Etats-Unis, il est passé devant le juge et a été condamné, hier, à 6 mois ferme d’emprisonnement pour abus de confiance et escroquerie.

L’affaire porte sur une somme de 64 millions. Modou Amar doit également payer son patron, Khabane Guèye, la somme de 75 millions Fcfa.