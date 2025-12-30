ESPEN : La Sénégalaise Dr Ndeye Mbacké Kane prend les rênes du comité directeur

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Sénégalaise Dr Ndeye Mbacké Kane a été nommée à la présidence du comité directeur d’ESPEN, le programme spécial de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la Région Afrique, dédié à l’élimination des maladies tropicales négligées. Cette distinction a été annoncée à Brazzaville lors de la 10ᵉ réunion du comité et consacre le leadership du Sénégal dans ce domaine.

Dr Kane, qui est coordinatrice du programme national de lutte contre les maladies tropicales au ministère de la santé et de l’action sociale, a exprimé sa détermination à poursuivre les efforts pour éliminer ces maladies qui touchent plus de 7 millions de personnes au Sénégal.

Cette nomination est un témoignage de l’expertise et de la vision stratégique du Sénégal en matière de santé publique africaine. Le pays a déjà fait des progrès notables dans la lutte contre les maladies tropicales négligées et cette nomination devrait renforcer ces efforts.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

elmodiop2014@gmail.com