ESport: Jeux olympiques virtuels avant le RV de Tokyo

ESport intègre le Comité international olympique en vue des Jeux olympiques de Tokyo. Des disciplines comme le vélo, le cyclisme, la course automobile ou encore l’Aviron vont lancer leurs Jeux olympiques virtuels à partir du 13 mai. Le tournoi se poursuivra jusqu’au 23 juin.

L’eSport étale ses tentacules. Désormais, ce sont les Jeux Olympiques qui intègrent le monde des jeux vidéos. En effet, le Comité international olympique (CIO) annonce son partenariat avec cinq fédérations et éditeurs de jeux pour lancer les «Olympic Virtual Series» (OVS). Des compétitions en ligne de cyclisme, voile, aviron, baseball, en plus de la course automobile. Les tournois se dérouleront notamment du 13 mai au 23 juin.

«Les Olympic Virtual Series sont une nouvelle expérience numérique olympique unique. Elle vise à accroître l’engagement direct avec de nouveaux publics dans le domaine des sports virtuels», s’est réjoui Thomas Bach, président du CIO. «Elles encouragent la participation sportive. Et promeuvent les valeurs olympiques, avec un accent particulier sur la jeunesse», ajoute le communiqué du patron de l’olympisme. Le CIO donne alors mandat à ces fédérations d’organiser «leur» compétition. Mais celle-ci devra tout faire pour qu’il y ait une participation en masse. Ce, afin de «donner la priorité à l’inclusivité. Et de susciter l’enthousiasme dans la préparation des Jeux Olympiques de Tokyo», insiste le communiqué de l’instance.

The first ever IOC event for virtual sports—the Olympic Virtual Series—available on Zwift. June 1–27. More Info: https://t.co/X23tdNovuw pic.twitter.com/KveaG6uGWR — Zwift (@GoZwift) April 22, 2021

Pour l’instant Zwift (cyclisme), Virtual Regatta (voile), eBaseball 2020, Gran Turismo (course automobile) vont lancer la nouvelle trouvaille du CIO. Sinon, d’autres disciplines comme «le taekwondo, le tennis mais surtout le basket-ball et le football. Avec les jeux FIFA et NBA2K, pourraient ainsi rejoindre ce projet et lui donner plus de consistance», souligne lequipe.fr «Le report des Jeux et le Covid-19 semblent pour l’instant avoir eu raison des compétitions sur ces deux jeux emblématiques de l’eSport, programmées l’an passé à la veille de la cérémonie d’ouverture. Intel, partenaire majeur du CIO, avait d’ailleurs déjà organisé une compétition esportive en marge des Jeux d’hiver de Pyeongchang en 2018 avec un tournoi Starcraft II», ajoute la même source.