États-Unis : Ida, l’un des plus puissants ouragans à toucher le pays

Il y a 16 ans, l’ ouragan Katrina dévastait la Louisiane (États-Unis). L’un des plus puissants de l’histoire des États-Unis. Des dégâts estimés à plus de 100 milliards de dollars et surtout, près de 2.000 morts. Aujourd’hui, l’histoire semble vouloir se répéter. Un nouvel ouragan dévastateur a touché terre dans la région il y a quelques heures. Son nom Ida.

L’ouragan a été classé en catégorie 4 sur l’échelle de Saffir-Simpson. Une échelle d’intensité des ouragans qui traduit essentiellement la vitesse que les vents peuvent atteindre. Un ouragan de catégorie 4 produit ainsi des vents allant jusqu’à 251 km/h. Au passage d’Ida sur la Louisiane des vents allant jusqu’à 277 km/h ont été enregistrés .

Rétrogradé en catégorie 1 dans la nuit, l’ouragan Ida continue pourtant d’inquiéter. L’échelle de Saffir-Simpson ne tient en effet pas compte notamment de la vitesse de déplacement de l’ouragan ou des inondations qui peuvent être causées par les précipitations qui l’accompagnent. Alors même que, dans le contexte de réchauffement climatique, les scientifiques l’affirment : les ouragans et autres tempêtes se feront plus intenses et amèneront de plus en plus de pluies diluviennes.

En ralentissant, l’ouragan Ida continue de tirer de l’énergie de sa propre onde de tempête et de l’humidité présente sur la région. Résultat, de fortes pluies accompagnent ses vents violents depuis plusieurs heures. Un million de personnes sont privées d’électricité. Et les autorités recommandent toujours aux habitants de rester à l’abri.