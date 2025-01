Éthiopie: La santé des chevaux devient une situation préoccupante

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

En Éthiopie, les chevaux jouent un rôle essentiel dans le transport et le commerce, particulièrement dans les zones rurales. Cependant, leur santé soulève de vives inquiétudes, notamment en raison des conditions de travail extrêmes auxquelles ils sont soumis, et du manque d’accès aux soins vétérinaires.

Environ 250 000 chevaux sont utilisés pour tirer des charrettes dans le pays. Ces animaux, souvent maltraités, sont confrontés à de longues heures de travail dans des conditions difficiles.

Peu d’entre eux bénéficient d’un suivi vétérinaire adéquat. Les blessures fréquentes et les maladies non traitées affectent leur bien-être, ce qui représente un danger pour leur santé et leur longévité. Les chevaux abandonnés souffrent de maladies graves telles que la lymphangite ulcéreuse et la lymphangite épizootique. Ces affections, bien que traitables, nécessitent des soins coûteux qui dépassent souvent la valeur du cheval. Beaucoup d’animaux dans cet état sont abandonnés, voire euthanasiés. Mulugeta Alemu, vétérinaire, souligne : « Les chevaux les plus gravement blessés sont euthanasiés pour protéger la société et préserver notre culture. »

Bien que les chevaux de travail jouent un rôle crucial dans l’économie locale, leur faible valeur économique perçue entraîne un manque de soutien et de réglementation. Mulugeta Alemu ajoute : « En raison de leur faible valeur économique perçue, ces animaux reçoivent souvent peu d’attention et sont négligés dans les discussions politiques. Pourtant, dans les zones rurales, où il y a peu de voitures, les chevaux et les animaux de charge sont essentiels pour le transport. »

Les vétérinaires éthiopiens, comme Mulugeta Alemu, tentent de sensibiliser les propriétaires et les conducteurs de charrettes à l’importance des soins vétérinaires. Depuis plusieurs années, Alemu parcourt le pays pour traiter les chevaux en détresse. Chaque mois, il soigne environ 200 chevaux dans les périphéries d’Addis-Abeba. Malgré leurs efforts, la prise en charge des chevaux reste limitée, et les problèmes de santé des animaux demeurent un défi majeur.