Ethnocentrisme: La ligne rouge encore franchie !

Cherif Aïdara s’est sans doute excusé. Mais le mal est déjà fait. Voilà un citoyen, de surcroit un guide religieux, donc une autorité, qui n’a pas su maitriser sa communication au point de déraper, très gravement. Ses excuses sont acceptées pour ce qui nous concerne car, il faut savoir tourner la page. Mais, Après un cheikh contre les Chrétiens et un chérif contre les wolofs, la coupe commence à être pleine.

Cela ne veut pas dire qu’ils sont les seuls car les réseaux sociaux pullulent de propos haineux égocentriques, ethnocentriques et européocentriques de ce genre.

Mais, quand des autorités dérapent, les jeunes sont alors excusés à dégringoler des falaises de la tolérance pour épouser des formes graves d’excès au niveau verbal et parfois physique. Il est intolérable en effet de voir des gens, en toute aisance, insulter pratiquement les autres en les stigmatisant et en généralisant. Ces Zemmour sénégalais doivent être combattus avec vigueur. A défaut, à force de franchir la ligne rouge, ils risquent de semer la confusion et la zizanie dans une société où règne une cohésion respectable. Et ce que beaucoup oublient, c’est que cette paix sociale a été bâtie avec beaucoup d’efforts et de sacrifices par des aïeuls et devanciers particulièrement organisés et éclairés. Rien ne relève du hasard.

Par conséquent, à force de laisser des individus mal inspirés s’en prendre à cet édifice, il risque de se fissurer et de s’écrouler. Ceci est d’autant plus vrai que les jeunes deviennent de plus en plus violents et intolérants. Et les réseaux sociaux y sont pour beaucoup.

Certains s’installent devant leurs téléphones ou ordinateurs et pilonnent le terrain considéré comme ‘’ennemi’’, c’est-à-dire ceux qui ne partagent pas les mêmes façons de voir le monde. Faut-il le rappeler, nous ne sommes ni dans une guerre des religions, ni dans un affrontement entre ethnies. Cela ne se passe que dans la tête de certains malades qui, à force d’avancer certains discours en privé, finissent par le dire en public. Comment peut-on être dans un pays et dire à ses enfants que ‘’ces gens-là’’, en désignant une ethnie, sont ‘’voleurs’’, ‘’truands’’, etc. ? Pendant ce temps, nous avons tout un arsenal juridique qui nous permet de réprimer ces genres de déviation. Alors, il est important de remettre les pendules à l’heure.

Le Sénégal doit se donner les moyens de sanctionner avec vigueur toute personne qui osera désormais s’exprimer de la sorte.

Cela poussera ceux qui nourrissent de la haine envers leurs semblables pour des raisons qu’ils sont seuls à maitriser, à savoir raison garder.

Un peuple, c’est la diversité de personnes venus d’horizons multiples. Ce qui importe alors c’est le sentiment national, ce bon vouloir-vivre-ensemble. S’il fait défaut, bonjour les dégâts. C’est le cas dans beaucoup de pays africains où des gens prennent les armes avec une nette partition du territoire. Là-bas, c’est la guerre civile alimentée par une violence inouïe envers son prochain sur la base de considérations identitaires mal assimilés.

Ici, nous n’en avons pas besoin. Les sénégalais vivent dans la paix et l’harmonie. Beaucoup de ‘’wolofs’’ ont en réalité des parents dans toutes les ethnies. C’est comme ça. Et ça nous va très bien.

Une certaine Penda Bâ avait émis des propos de ce genre. Gaston Mbengue l’a fait contre les Dias. Les exemples sont de plus en plus nombreux.

Il est peut-être bon de rappeler à tout le monde que la paix sociale et la denrée la plus importante dans un pays. On ne peut rien faire sans paix. Et cette dernière est de plus en plus fragile parce qu’agressée quotidiennement. Ce qui est bizarre, c’est que les guides religieux se distinguaient naguère par leur retenue et leur tolérance du fait de leur assimilation des enseignements religieux et de leur crainte envers leur seigneur.

Mais depuis que l’on commence à avoir des guides religieux 2.0, la situation commence à dégénérer. Et il nous appartient d’y mettre un coup de frein.

Assane Samb