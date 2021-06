Euro 2021: France-Allemagne, choc attendu à Arena de Munich

La France est à Munich ce mardi 15 juin pour affronter l’Allemagne. Une des affiches les plus attendues de la phase de poules de l’Euro 2021 entre les deux derniers pays champions du monde.

Sous une chaleur accablante, sans un coin d’ombre, un jeune garçon attend l’impossible. Devant l’Allianz Arena, en périphérie de Munich et au bord de l’autoroute, Chahid espère trouver le Graal : un billet pour voir Mbappé, Griezmann et Benzema affronter l’Allemagne.

Il faut dire qu’après une année de huis clos, l’Allianz Arena pourra accueillir seulement 14 000 spectateurs, soit 20% de sa capacité total. Mais le spectacle devrait être à la hauteur de l’événement.

Quatre semaines après l’annonce des 26 joueurs et la surprise du retour de Karim Benzema, les Bleus entrent dans le vif du sujet. De quoi mettre l’eau à la bouche aux quelques supporters rencontrés sur la Marienplatz, au cœur de la ville.

Ce duel historique a souvent tourné à l’avantage de la France. Les Tricolores ont remporté 14 des 31 rencontres face au voisin allemand. Et les Bleus n’ont plus perdu en Allemagne face à la Mannschaft depuis 1987 (trois victoires et deux nuls).

Lors de l‘Euro 2016 à domicile, la France, ultra dominée par les Allemands en demi-finale, avait pourtant remporté la rencontre avec un doublé d’Antoine Griezmann. Aujourd’hui, les Bleus peuvent désormais regarder l’Allemagne dans les yeux. Dans le cœur des supporters français qui ont passé un certain âge, la Mannschaft reste à jamais associée aux larmes de Séville-82 et Guadalajara-86, avant d’être ramenée à des jours plus heureux.

L’Allemagne devra être prête à « juste être sale, pas toujours gentille, gentille, gentille » car on ne peut « pas toujours essayer de s’en sortir avec du beau football », a lancé le défenseur Antonio Rüdiger. Ajoutant : « Contre des joueurs comme ça, il faut aussi envoyer un message… et tôt. » « Chacun se bat avec ses armes. Nos armes, c’est de jouer ensemble notre football. Si leurs armes c’est ça… », a répondu Mbappé. Avant d’aller défier la Hongrie puis le Portugal, tenant du titre, à Budapest, les Bleus commencent par un gros morceau, passant directement au plat principal, en sautant l’entrée.

Depuis la mise en place de la phase de poules en 1980, l’Allemagne n’a jamais perdu son premier match en 10 participations. En huit participations, la France non plus ! Franck Ribéry, le plus Allemand des Français, souhaite un nul. « Deux cœurs battent dans ma poitrine pour ce duel. J’aime l’Allemagne depuis mes douze années au FC Bayern, mais je suis et resterai français. C’est pourquoi je préférerais un match nul 0-0. Disons un 1-1 pour que les fans puissent voir les buts, ou un 5-5 ». « Kaizer Franck » aura-t-il raison ?