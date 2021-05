Eliminatoires : la Guinée sur la route de la Turquie ce lundi

La Guinée ouvre le bal ! En raison du report des deux premières journées des éliminatoires du Mondial 2022 au mois de septembre, les sélections africaines ont été contraintes de programmer des matchs amicaux sur ces dates FIFA de juin et la Guinée sera la première à entrer en action face à la Turquie ce lundi à Antalaya (coup d’envoi à 17h en temps universel, soit 19h en France).

Il s’agit d’un match prestigieux pour le Syli National puisque les Turcs sont en pleine préparation de l’Euro qui les verra affronter l’Italie, la Suisse et le Pays de Galles dans le groupe A. De leur côté, les hommes de Didier Six ne se présenteront pas dans les meilleures dispositions puisque 6 joueurs, pour la plupart des cadres, ont déclaré forfait à la dernière minute (Naby Keita, Mady Camara, Amadou Diawara, François Kamano Mohamed Bayo et Seydouba Soumah) et les joueurs appelés pour les remplacer n’ont pas encore tous rejoint le groupe, actuellement composé de 20 joueurs. Moustapha Kouyaté (TP Mazembe) et Abdoulaye Sylla (FC Nantes) n’arriveront notamment que mardi.

Malgré ces contrariétés, Six attend beaucoup de ce rendez-vous. «Peut-être même que nous allons jouer ce lundi contre le futur champion d’Europe. Je suis fier d’avoir joué une partie de ma carrière de footballeur ici et je garde encore ma nationalité turque», a glissé le technicien passé par Galatasaray lorsqu’il était encore joueur.