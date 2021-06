Evasion de Boy Djinné : Les matons de garde auditionnés

Suite et pas fin de l’affaire de l’évasion de Boy Djinné du prison de Camp Pénal de Liberté 6. Tous les matons en faction (une dizaine d’Epi) le jour des faits seront auditionnés aujourd’hui mardi par la Sûreté urbaine en charge du dossier. La Police technique et scientifique s’est rendue hier à la prison pour procéder à des prélèvements et d’indices concordantes pouvant intéresser l’enquête. La Sûreté urbaine a procédé à la reconstitution des faits, matérialisée par une simulation du circuit censé avoir été emprunté Boy Djinné lors de son évasion. La chambre numéro 1 où était détenu Baye Modou Fall a été visitée par les enquêteurs.

Articles similaires