Evénement 28 Novembre: Les mauritaniens en sit-in à Dakar, ce dimanche

La coordination des organisations des réfugiés mauritaniens se souvient du 28 Novembre après les douloureux événements de 1989. Ce jour, les autorités mauritaniens, pour célébrer la fête de l’indépendance, ont perdu 28 soldats négro-mauritaniens, renseigne la coordination dans une note.

Pour commémorer cet événement, la coordination va tenir un sit-in, ce dimanche 28 novembre à partir de 09h30 devant l’Ambassade de Mauritanie à cote de la place de la Nation, ex-Obélisque. Cette manifestation verra la participation des enfants et veuves des négro-mauritaniens mais également des défenseurs des droits humains.

Pour rappel les 22 et 23, les milliers de petits commerçants mauritaniens de Dakar (Sénégal) sont la cible de vandales et de pilleurs sénégalais. Ces événements interviennent après les heurts qui ont opposé, le 9, des paysans sénégalais à des éleveurs nomades mauritaniens dans le village frontalier de Diawara. Ces violences, qui apparaissent comme des exutoires à la misère et à la colère sociale, résultent tant des sentiments de racisme entre Noirs et Arabes que de la xénophobie traditionnelle existant dans les deux pays.