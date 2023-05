Eventuelle arrestation de Sonko à Ziguinchor: Plusieurs dizaines de jeunes s’érigent en bouclier

A quelques heures de l’ouverture du procès « Adji Sarr/Ousmane Sonko », les esprits sont tournés vers la capitale du sud. A Ziguinchor où se trouve le leader de Pastef, des jeunes se sont mobilisés pour… « veiller » sur lui. Ils ont été rejoints hier par des leaders de Yewwi Askan Wi. A Dakar, les points stratégiques sont sous le contrôle des forces de défense et de sécurité. Quant à la cité Keur Gorgui, quartier résidentielle abritant le domicile de Sonko, elle respire mieux !

La crainte d’une arrestation d’Ousmane Sonko s’est vite répandue ce week-end. Elle a été ravivée par la sortie de l’ancien procureur spécial de la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei). Alioune Ndao, qui a pris la parole lors du rassemblement du Mouvement des forces vives de la nation F24, révélait une « ordonnance de prise de corps » prévue dans le cadre de ce procès. Autrement, s’il ne se présente pas de son propre chef ce lundi au greffe de la chambre criminelle, Ousmane Sonko pourrait être cueilli par les forces de sécurité. La révélation publique de cette éventualité semble être suffisante pour sonner la mobilisation des partisans du maire de Ziguinchor qui ont pris d’assaut son domicile. Car, Ousmane Sonko ne semble pas disposé à venir à Dakar le jour du procès. Hier encore, il a passé la nuit chez lui, à Ziguinchor où il s’était rendu il y a une dizaine de jours, en passant par la Gambie. Une sortie du territoire par laquelle il marquait le premier jalon de sa désobéissance civile, lui qui est toujours sous contrôle judiciaire.



Keur Gorgui respire mieux

Ce nouveau scénario tranche d’avec ceux connus au cours des derniers mois, quand la cité Keur Gorgui était littéralement encerclée par les gendarmes à la veille de chaque rendez-vous de Sonko au tribunal. Le domicile du maire de Ziguinchor était alors bunkerisé et le maître de céans empêché de sortir du quartier. Ses voisins aussi n’y parvenaient que difficilement. Aujourd’hui, la donne est toute autre. Ousmane Sonko est à Ziguinchor, avec la présence confirmée de leaders de la coalition Yewwi Askan Wi, dont Aïda Mbodj, Cheikh Tidiane Dièye ou encore El Hadj Malick Gackou qui l’y ont rejoint ce dimanche, en début de soirée. Le trio a été ovationné et chaleureusement accueilli par les dizaines de jeunes qui avaient déjà décidé de passer la nuit devant la maison de leur leader. Des informations, non encore confirmées, font également état d’une forte présence des forces de l’ordre à Ziguinchor. A Dakar aussi, et ce, depuis une semaine, les forces de défense et de sécurité – des éléments de la gendarmerie, notamment – ont pris position dans plusieurs zones et points stratégiques. Le dispositif sécuritaire est particulièrement renforcé au niveau de l’autoroute à péage, aux alentours des magasins Auchan et autres stations Total. Une situation qui rappelle celle de février 2021 et augure des scènes de tensions dans les heures qui viennent, en marge de ce fameux procès dans lequel, le



président du Pastef est accusé de « viols répétés et menaces de mort » par Adji Sarr, une jeune « masseuse ».

Elhadji Mansor Ndiaye