Examen du CFEE 2022 : Mamadou Talla salue le bon déroulement des épreuves

Au Sénégal , il y’ au total, 296 mille 395 candidats dont 165 mille 714 filles, soit 55.90% des effectifs, qui ont subi les premières épreuves ce mercredi . Le ministre de l’Education nationale, à la tête d’une forte délégation, a visité quelques centres d’examen dans la région de Dakar et s’est félicité du bon déroulement des évaluations.

Les premières épreuves de l’Examen du CFEE ont été distribués sous la présence effective du ministre de l’Education nationale qui a été effectué une visite à l’élémentaire Amadou Bamba Mbakhane Diop, logée au sein de l’Inspection de l’éducation et de la formation de Grand-Dakar . Dans ce centre d’examen, 195 candidats sont inscrits dont 103 filles, pour subir les épreuves du Cfee et de l’Entrée en sixième. Par la suite , le ministre de l’Education nationale et sa délégation se sont rendus à l’école privée Sainte Bernadette de l’Ief des Almadies.

A la fin de sa tournée, M. Talla a salué le corps enseignant, l’implication des collectivités territoriales et des partenaires dans l’organisation de l’examen. «Les surveillants sont sur place, en termes d’accompagnement, tous les moyens sont mis à disposition des Ief puis des chefs de centre pour relever le défi de l’organisation», dit-il. Il enchaîne : «Globalement ce qu’on a entendu au niveau national nous rassure.

Des tournées sont aussi organisées au niveau des régions par les gouverneurs, les inspecteurs d’académie et les inspecteurs de l’éducation et de la formation.» Selon le ministre de l’Education nationale, la phase d’administration des épreuves de la session 2022 du Cfee et de l’Entrée en sixième a permis la mobilisation de 1884 chefs de centre, 1884 adjoints de chefs de centre, 19 764 surveillants au moins, à raison de 2 par salle, 9420 secrétaires à raison de 5 par centre sont mobilisés.

Au total, 296 mille 395 de candidats dont 165 mille 714 filles, soit 55.90%, sont inscrits sur tout le territoire national, en Gambie et en Guinée-Bissau.