Examens 2022 : L’ODEC de Dakar dresse un bilan satisfaisant

Suite aux différents examens et concours de l’année scolaire 2022, l’heure est au bilan. A cet effet l’Office Diocésain de l’Enseignement Catholique de Dakar (ODEC) a procédé aux diagnostiques des résultats de ses établissements de cette année et juge le niveau de performance atteint et par ailleurs »toujours ascendant ».