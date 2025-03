Exploitation au champ gazier : Pourquoi le gouvernement sénégalais reste muet face à la fuite de gaz a été détectée?

Partager Facebook

Alors qu’un danger a été détecté, Dakar garde le silence autour d’un risque écologique. Selon des informations, une fuite de gaz a été détectée au champ gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA) situé entre le Sénégal et la Mauritanie.

Contrairement à Nouakchott qui a annoncé l’ouverture d’une enquête, rapporte le journal qui revient en détail sur cette affaire de fuite de gaz a été détectée au champ gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA) situé à cheval sur les eaux territoriales sénégalaises et mauritaniennes depuis trois semaines. Dakar garde jusqu’à présent l’omerta autour de ce risque écologique, contrairement à Nouakchott qui a annoncé l’ouverture d’une enquête, rapporte le journal qui revient en détail sur cette affaire.

La meme source informe que la fuite a été détectée sur un des quatre puits du champ gazier durant les activités opérationnelles en cours. Il s’agit du puits nommé A02. Pour l’heure, peu d’informations filtrent sur le niveau de risque.

Pour l’instant, on dit que Nouakchott semble le plus concerné par cette fuite de gaz car le ministère mauritanien en charge de l’Environnement a procédé à l’ouverture d’une enquête en collaboration avec les ministères du Pétrole et de la Pêche maritime, pour maîtriser la situation et minimiser tout impact environnemental potentiel, a-t-on précisé sur la page Facebook du ministère mauritanien de l’Environnement.

Source: Senenews