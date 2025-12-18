Extradition de Doro Gaye : Gros rebondissement !

Partager Facebook

Libération avait annoncé que la Cour d’appel de Paris s’était penchée la veille sur la demande d’extradition de Doro Gaye, introduite par la justice sénégalaise. Le journal ajoutait que la justice française devait, «sauf report», rendre sa décision le 17 décembre, ce mercredi alors. «Finalement, il n’en est rien, avance Les Échos ce jeudi. Les conseils de l’homme d’affaires attendent qu’une date leur soit notifiée par la juridiction française.»

Saisie d’une demande d’extradition de Doro Gaye, la justice française avait invité l’État du Sénégal à lui faire parvenir des compléments d’information dont des garanties d’un procès équitable et l’assurance que l’état de santé du mis en cause sera pris en compte en cas de détention.

Le Sénégal avait jusqu’au 10 décembre pour communiquer les pièces, mais il n’a pas attendu cette date. Dès le 2 décembre, les informations demandées ont été envoyées.

Mais jusqu’à ce jour, selon Les Échos, les avocats de Doro Gaye n’ont pas reçu la notification de la date de l’audience qui devrait déterminer si leur client sera extradé ou pas.