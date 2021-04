Facebook : 533 millions de comptes piratés

Selon « Business Insider », des informations concernant des utilisateurs de 106 pays ont été mises en ligne sur un forum de piratage informatique. Parmi elles figurent des numéros de téléphone, adresses électroniques ou lieux de résidence. Cette fuite de données concerne plus de 533 millions d’utilisateurs Facebook originaires de 106 pays et comprend le dévoilement de leurs numéros de téléphone, leurs identifiants Facebook, leurs noms complets, leurs adresses courriel, mais aussi les lieux, dates de naissance et biographies affichés sur leurs profils.