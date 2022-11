Falsification de billets: Une hôtesse de l’air sénégalaise arrêtée à Dubaï

Une hôtesse de l’air sénégalaise, travaillant dans une compagnie aérienne de la place, serait dans les liens de la détention à Dubaï. La mise en cause serait poursuivie pour falsification de billets, entre autres. C’est lors du voyage des « Lions » au Qatar, que la présumée faussaire aurait été appréhendée.

La jeune femme qui répond au nom de Amy Diop est dans de sales draps. Hôtesse de l’air à Air Sénégal Sa, elle a été interpellé par les services sécuritaires à Dubaï qui l’ont cueillie alors que son vol faisait escale technique sur le sol du pays des Émirats. Le vol en question avait pour destination le Qatar.

D’après nos sources, il résulte du fond du dossier, une histoire de faux billets d’avion avec son identifiant en lien avec un ressortissant africain dont on ignore encore la nationalité. Amy Diop aurait travaillé dans un passé récent pour la compagnie Emirates Airlines. Lorsque le vol dans lequel elle officiait, a atterri dernièrement à Dubaï, elle a été purement et simplement interpellée et mise en prison.