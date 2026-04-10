Fastef : la section SAES appelle ses militants à boycotter l’organisation du concours

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La grève décrétée par la Fédération nationale des transporteurs du Sénégal affecte bien le déplacement interurbain. En effet, dans un communique c’est la section SAES/FASTEF qui t exprime sa vive préoccupation concernant le maintien des épreuves écrites du concours dans les conditions actuelles. « Le contexte, marqué par des perturbations illimitées du transport interurbain, affecte sévèrement la mobilité des candidats, en particulier ceux résidant hors de Dakar. Cette décision constitue une entorse grave aux principes d’égalité des chances, de transparence et de gouvernance partagée » selon ses membres. A les en croire, elle dénonce fermement la démarche unilatérale du Décanat, qui a engagé l’organisation du concours sans concertation préalable. Cette attitude a conduit à la fixation de dates et à la convocation des candidats sans respecter leur droit légitime à un délai d’information raisonnable.

Face à cette situation, la section SAES/FASTEF appelle ses militants à boycotter l’organisation du concours et exige, en conséquence « l’ouverture immédiate de discussions inclusives, dans un esprit d’écoute mutuelle ; la reprogrammation du concours selon des modalités définies de manière consensuelle, la fixation de nouvelles dates garantissant l’égalité des chances pour tous. » Elle estime que l’équité et la justice sont des exigences fondamentales. Les candidats doivent être informés suffisamment tôt afin de se préparer dans des conditions sereines, tant sur le plan matériel que psychologique.

Enfin, la section SAES/FASTEF appelle les autorités décanales à assumer leurs responsabilités en privilégiant le dialogue, afin de préserver la crédibilité du concours et la sérénité du climat au sein de la faculté.