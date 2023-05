Fatick : L’église de Diohine a été rénové par l’Etat à hauteur de 15 millions FCFA

Le président de la République a remis une enveloppe de 15 millions de francs CFA pour appuyer les travaux de rénovation de l’église saint Esprit de Diohine dans la région de Fatick (centre), a annoncé, jeudi, l’ancien secrétaire d’État chargé des Sénégalais de l’extérieur, Moïse Sarr.

L’église Saint Esprit de Diohine connaît un nouveau visage. En marge du centenaire de l’église prévu en 2028, les travaux de rénovation ont été entamé et sont presque à la finalisation. Pour soutenir cette communauté, le chef de l’Etat Macky Sall a remis un soutien de 15 millions de FCFA. « Nous avions sollicité l’appui du chef de l’État pour la rénovation de notre lieu de culte. Il a répondu favorablement en octroyant 15 millions de francs CFA que nous venons de remettre au curé en présence du conseil paroissial », a-t-il dit.

Moïse Sarr participait à l’assemblée générale de l’église pour la célébration des centenaires de ce lieu de culte fondé en 1928 à Diohine. Elle est la plus vieille église de la région de Fatick. L’ancien secrétaire d’État chargé des Sénégalais de l’extérieur s’est félicité de l’état d’avancement des travaux de réhabilitation de l’église. « Je me félicite de l’état d’avancement des travaux et nous saluons la détermination des ouvriers. Nous prions pour que les travaux finissent dans la paix », a souligné M. Sarr, remerciant le curé pour le travail fait à Diohine.

L’abbé Alphonse Katim Faye, curé de l’église saint Esprit de Diohine a invité les paroissiens et les natifs du village » à s’approprier l’événement prévu en 2028″. » Nous, Sénégalais, attendons toujours les derniers moments pour faire dans la précipitation. Nous sollicitons l’apport de tout le monde, y compris le gouvernement, car je le rappelle, Diohine est le premier bastion du catholicisme au Sine », a-t-il fait savoir.

Le curé a également remercié le président Macky Sall pour son appui financier. « Depuis que je suis abbé en 2000, c’est la première fois que j’assiste à un tel acte », a-t-il ajouté.