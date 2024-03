Fatick : Macky Sall vote et met en garde

Partager Facebook

Le Président Macky Sall a voté à Fatick. Après avoir accompli son devoir civique à Fatick, le président sortant Macky Sall a rappelé que personne n’avait le droit de donner les résultats prématurément.

« Il n’appartient ni à un candidat, ni à un camp, de proclamer une victoire ou des résultats. Ce soir les bureaux de vote vont parler, cela reflétera le choix des Sénégalais. Espérons que ce choix sera le meilleur pour le Sénégal », a-t-il dit. Il rappelle ainsi que c’est à l’issue du vote que les résultats seront affichés devant chaque bureau de vote. “Juste après les commissions départementales de recensement de vote vont entrer en action sous la conduite des magistrats envoyés par la Cour d’appel. Il appartiendra à cette Cour d’appel de donner les résultats provisoires et au Conseil constitutionnel de donner les résultats définitifs”, a-t-il indiqué.

Il dit : «Merci à tous ! Je voudrais rendre grâce à Dieu. Je suis ému de me retrouver ici à Fatick pour effectuer mon devoir de citoyen. Il faut féliciter le peuple sénégalais car on a constate que la campagne s’est déroulee dans le calme. Et le vote se déroule aussi de la même manière. Nous avons un système éprouvé : La Cena est là, les observateurs sont aussi et les mandataires des partis politiques ! Il n’appartient pas à un candidat ou une formation de déclarer les résultats de l’élection. »