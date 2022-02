Inauguration du stade Abdoulaye Wade: Fausses notes

Les Sénégalais se sont déplacés en masse pour assister à l’inauguration du nouveau stade de football. Certains disent avoir même quitté les régions pour participer à cet événement mémorable. Malheureusement, tout le monde n’a pas pu accéder dans le stade. Déjà il compte 50.000 place et les 10.000 étaient laissées libres pour des raisons sécuritaires, donc il ne restait que 40.000 places disponibles pour ces plusieurs milliers de jeunes venus assister à la cérémonie.

Alors qu’elle était maintenue dehors par les forces de l’ordre, la foule grossissait et se bousculait, chacun voulant passer. Certains se faufilaient entre les barres des grilles échappant à la vigilance des forces de l’ordre. Et quand ces dernières s’en sont aperçues, des gendarmes montés sur des chevaux ont été avancés pour se mettre entre la foule et les grilles. Les jeunes s’énervent et commencent à ramasser des pierres pour les lancer dans l’enceinte du stade. Les forces de l’ordre ripostent avec des grenades lacrymogènes et les bousculades s’ensuivent. Pris dans la fumée des gaz, certains sont tombés dans les vapes quand d’autres peinaient à respirer correctement. Heureusement qu’il n’y a pas eu de pertes en vies humaines.

L’après-midi qui était censée être de festivités a viré au cauchemar pour ces jeunes qui fustigent la mauvaise organisation. «C’est normal qu’il y ait des débordements avec autant de monde. Mais de là à balancer des grenades sur sa jeunesse, je pense que c’est trop et c’est regrettable. Il y a des gens qui sont à terre présentement. D’autres dans les vapes. Ces images n’honorent pas le Sénégal», a fait savoir Bigué Diop qui estime que vu Le nombre de jeunes présents, il est normal que ce soit un peu mouvementé.

Ousmane Cissé de regretter ces événements : «ce que nous avons vu aujourd’hui ne participe pas à embellir l’image du Sénégal. Ce sont les forces de l’ordre qui devaient calmer les gens. Mais au lieu de cela, ils ont préféré utiliser les gaz sur les gens. J’ai perdu de vue ceux avec qui j’étais…mon portable je ne l’ai plus», explique-t-il.

Un autre abonde dans le même sens et confirme la présence de voleurs dans la foule. «Ceux qui se sont évanouis ont perdu leurs affaires parce qu’il y en avait qui attendaient ce moment pour leur dérober leurs portables», s’insurge Aw, selon qui un homme de loi doit protéger sa jeunesse au lieu de la brimer comme ça. A l’en croire, les personnes âgées ont eu tous les problèmes du monde. Beaucoup de blessés ont été notés et selon ce dernier, les sapeurs-pompiers n’étaient même pas sur les lieux pour s’occuper des blessés.

Tout comme ces prédécesseurs, Ngoné Diop déplore la situation et pointe du doigt les forces de l’ordre. «Si on avait imaginé que c’est comme ça que les choses allaient se passer, nous n’aurions pas laissé tomber nos activités pour venir répondre à l’invite du président de la République. Nous sommes de Thiès, autant que nous sommes», renseigne-t-il avant de confirmer les cas de vols et d’agressions. «Les gens sont là depuis 11 heures. Imaginez ce qu’on est en train de vivre surtout les asthmatiques», fulmine-t-elle.

