Faux-monnayage : 1 milliard FCFA saisi à Fatick

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Le combat contre les réseaux de faussaires s’intensifie au cœur du Sénégal. La Direction générale des Douanes a annoncé, ce dimanche 15 mars 2026, une nouvelle saisie majeure de coupures destinées au «lavage». Le butin, composé de devises étrangères, comprend précisément : 695 coupures de 100 dollars ; 2931 coupures de 500 euros. La contrevaleur totale de cette saisie est estimée à 1 001 057 125 francs Cfa. Cette opération survient peu de temps après une précédente prise de 730 millions de francs Cfa réalisée dans la même zone géographique.

Tout a commencé par l’exploitation d’un renseignement faisant état d’une opération de lavage de billets planifiée depuis un pays frontalier. Le réseau visait la zone des îles du Saloum, plus précisément le rayon Djifère-Fimela-Dione­war. Une filature précise entre Kaolack et Fatick. Sous la coordination de la Subdivision des Douanes de Kaolack, un dispositif de surveillance et de filature a été déployé. Les agents des Brigades mobiles de Kaolack et du Poste de Keur Moussa ont pisté les suspects jusqu’à Dioffior, dans la région de Fatick. C’est là que trois individus, pris en possession de billets noirs, ont été appréhendés vers 16 heures ce samedi.

La traque des faussaires se poursuit

Actuellement en garde à vue, les trois prévenus devraient être déférés devant le Parquet de Kaolack dans les prochaines heures. La Direction générale des Douanes (Dgd) a réaffirmé sa détermination absolue à démanteler les réseaux de criminalité économique et financière. L’opération «Coup de poing» reste active sur le terrain pour assainir les circuits financiers et protéger l’économie nationale contre le fléau du faux-monnayage.