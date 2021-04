FC Barça : Fin de contrat en Juin, Messi va réclamer des garanties pour prolonger

Dans l’hypothèse d’une prolongation de son contrat avec le FC Barcelone, l’attaquant Lionel Messi compte poser ses conditions à sa direction. Prêt à réaliser des efforts sur le plan financier, l’Argentin attend des garanties sportives.

Entre Lionel Messi et le FC Barcelone, ce n’est peut-être pas fini. Si le divorce semblait acté en début de saison, lorsque Josep Maria Bartomeu occupait encore la présidence et que les Catalans affichaient une pâle figure sur le terrain, les récents changements observés en interne ont commencé à rassurer la Pulga. Depuis la nomination du nouveau président Joan Laporta, l’Argentin se montre en tout cas prêt à écouter la proposition de son patron pour éventuellement prolonger son contrat, qui se termine en juin prochain.

Mais pas à n’importe quelles conditions. Pour éventuellement se laisser convaincre, le sextuple Ballon d’Or attend surtout des garanties sportives, affirme le journal catalan Mundo Deportivo ce jeudi. En effet, en pleine réflexion sur son futur, l’attaquant de 33 ans souhaite faire partie d’un projet de «gagnants» et d’une équipe capable de rivaliser avec les meilleures écuries européennes en Ligue des Champions notamment. Pour cela, nous pouvons penser que le Barça devra se renforcer lors du prochain mercato estival, tout en s’appuyant sur les bonnes choses récemment entrevues en match, comme lors du huitième de finale retour de C1 contre le Paris Saint-Germain (1-1) ou lors des dernières parties jouées en Liga. Et si la question financière aura évidemment son importance au vu des importants émoluments perçus par le natif de Rosario (il gagnerait en salaire fixe 61 M€ par an), Messi se montrerait prêt à réaliser des efforts.

Pour convaincre son joueur phare de rester, malgré les intérêts de clubs ambitieux comme le Paris Saint-Germain ou Manchester City, Laporta devra sortir le grand jeu. Et pour cela, le nouveau patron des Blaugrana entend bien s’entretenir avec Messi. Comme l’explique la chaîne de télévision catalane Esports 3 ce jeudi, le dirigeant va discuter avec sa star lors d’une réunion, prévue au cours des prochaines semaines. L’occasion notamment d’évoquer la restructuration de l’équipe. Avant d’exposer un projet attractif à l’Albiceleste, Laporta compte tout de même finir d’éplucher les comptes du club, pour parler d’objectifs concrets. Ce dernier aura fort à faire. Mais, nul doute que cet entretien aura une incidence directe, positive ou négative, sur l’avenir de Messi. Et attention, car pour le moment, le numéro 10 catalan a autant de chances de partir que de rester au Barça.