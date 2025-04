Fermeture de certaines chaînes Youtube : la RTS s’en lave les mains

Partager Facebook

Dans un communiqué publié, ce dimanche, la Radio télévision sénégalaise (RTS) a nié en bloc son implication dans la fermeture de certaines chaînes Youtube constatée ces derniers jours. Le média gouvernemental précise que cet acte est lié à la volonté du ministre de la communication de réglementer le secteur des médias.

Depuis quelques jours, il est constaté la fermeture de plusieurs chaînes Youtube au Sénégal. Un acte que certains ont attribué à la Radio télévision sénégalaise comme étant la commanditaire. C’est dans ce cadre que le média du gouvernement a décidé d’apporter quelques précisions. « Depuis hier, des informations circulent sur les réseaux sociaux laissant entendre que la RTS aurait envoyé des réclamations entraînant la suspension de certaines chaînes YouTube. Nous tenons à préciser que ces allégations sont infondées », lit-on dans le communiqué. Poursuivant, la direction générale de la RTS indique qu’elle n’a adressé aucune réclamation contre quelque chaîne que ce soit, et n’est en aucun cas à l’origine de ces suspensions. Selon elle, cette situation s’inscrit dans le cadre de la politique de conformité du ministère en charge de la communication, qui a récemment lancé une campagne de régularisation et de déclaration des médias en ligne et audiovisuels. Enfin, le média d’État dit rester à la disposition des autorités et des acteurs du secteur pour toute clarification nécessaire. El HADJI MODY DIOP