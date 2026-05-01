Fête du 1er Mai à Dahra Djoloff : L’association des élèves de la première génération plaide pour l’implication de la jeunesse dans le secteur du sport

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Consciente que le sport est un levier de développement, l’association des élèves de la première génération du collège d’ enseignement moyen de Dahra ( AEPG) devenus aujourd’hui de grands cadres, ont tenu ce premier mai ( fête internationale du travail) une randonnée pédestre. L’itinéraire de la marche (aller et retour : terrain ARO comme point de départ jusque devant le portail du stade Bassirou Sidy Ndiaye de Dahra ).

Le terrain d’ ARO qui était le point de chute a rassemblé les marcheurs qui se sont massivement déplacés au grand bonheur du parrain et de l’initiateur. Placée sous le thème de la journée : « Le sport au service de la santé » aura été le menu des communications. Ainsi, le parrain de la dite randonnée pédestre El Hadji Bara Thiam, premier vice de la fédération sénégalaise d’athlétisme, membre de l’AEPG, dans son oral de remercier les autorités ( administrative, locale , religieuse et coutumière) qui se sont rehaussées de leur présence.

A l’issue de la randonnée pédestre, devant la presse, le parrain Baba Thiam, a plaidé l’implication des jeunes dans le secteur du sport qui est << un facteur de développement, de communion>> renchérit-il. A cet effet, ce dernier a lancé un message d’ordre continental, local et ce à quelques encablures de l’ organisation des J .O.J Dakar 2026.

A en croire Monsieur Thiam , les jeux olympiques de la jeunesse est un grand rassemblement qui réunit plus de 204 pays du monde. Cette fête de la jeunesse du monde, d’après Baba Thiam revêt un cachet important surtout pour le Sénégal qui l’accueille. Poursuivant le parrain de dire que c’est la première édition des J.O.J qui se passe en Afrique et que c’est le Sénégal qui a été choisi d’où tout le peuple sénégalais doit s’approprier l’événement pour ne pas rater le rendez-vous. Parlant des J.O J, le premier vice-président de la fédération sénégalaise d’athlétisme<< de souligner que les fils du Djoloff peuvent être des représentants aux J.O.J, l’essentiel il faut y croire>> martele-t-il.

Revenant sur le thème de la randonnée pédestre, le parrain de rappeler que le sport est un levier incontournable pour booster le développement d’une localité.

A l’occasion ,Docteur Baba Dior Diop a vivement remercié le parrain Baba Thiam qui n’a pas lésiné sur les moyens pour la réussite totale de la randonnée. Selon Docteur Diop, le sport fait la santé, apporte le bien être à la santé, la communion, la retrouvaille au sein d’une génération.

Le moins que l’on puisse dire la fête du premier Mai 2026 aura été marquée à Dahra Djoloff par la très forte mobilisation des élèves de la première génération du CEM de la localité où des messages ont été lancés pour encourager la jeunesse à s’impliquer d’avantage dans le sport gage de développer le milieu.

Samba Khary Ndiaye ( Linguère)

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