Justice : Le Directeur de cabinet du Président de la République dépose une plainte contre Thierno Lô

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Mary Teuw Niane a décidé de déposer une plainte contre l’ancien ministre Thierno Lô. Ce, suite à des propos qu’il a tenus à son encontre, notamment sur la candidature de Macky Sall.

«Je vous informe que mon avocat, Maître Khadim Kébé, a déposé en mon nom, une plainte contre monsieur Thierno Lô pour les propos diffamatoires qu’il a tenus à mon encontre, dans une émission», a annoncé le Directeur de cabinet du Président de la République.

Thierno a déclaré que Mary Teuw Niane, Directeur de cabinet du Président de la République, ainsi que d’autres autorités publiques actuelles, ont appelé Macky Sall. Ce, pour le soutenir pour sa candidature au poste de secrétaire général de l’Organisation des nations unies (Onu)

«Oui je le dis et je l’assume. Je dis que si l’Ambassadeur du Sénégal aux Usa, si le Directeur de cabinet et le ministre des Affaires étrangères osent appeler Macky Sall, c’est qu’ils ont l’autorisation de Diomaye», a-t-il déclaré.