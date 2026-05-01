Pèlerinage marial de Popenguine: le gouverneur de Thiès appelle à la responsabilité collective pour prévenir les accidents

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Le gouverneur de la région de Thiès (est), Saer Ndao, a insisté, le 30 avril 2026, sur l’importance d’un engagement collectif afin d’assurer la sécurité routière lors du pèlerinage marial de Popenguine, prévu du 23 au 25 mai.

S’exprimant lors d’une réunion du Comité régional de développement (CRD) tenue à la gouvernance de Thiès, il a alerté sur la forte affluence attendue durant cette période, marquée par d’importants déplacements de populations.

«La période sera marquée par une forte tension avec beaucoup de déplacements, et nous lançons un appel aux populations pour plus d’engagement par rapport aux responsabilités qu’ils doivent prendre sur la route», a-t-il déclaré.

Le gouverneur a invité les pèlerins à prendre toutes les dispositions nécessaires face à la densité du trafic, avec pour objectif d’atteindre le « zéro accident ». Il a également exhorté automobilistes et fidèles au respect strict des règles de sécurité routière, tout en insistant sur la nécessité d’accorder « une priorité absolue aux ambulances ».

Il a aussi annoncé avoir instruit la gendarmerie dans l’application des mesures de sécurité pour permettre aux fidèles « d’aller faire leur dévotion et rentrer chez eux sains et saufs, sans grosse difficulté », tout en rappelant que l’atteinte de l’objectif « zéro accident » repose avant tout sur le respect des normes, souvent négligé lors des grands rassemblements.

De son côté, le président du comité d’organisation du pèlerinage marial de Popenguine, l’abbé Augustin Sébastien Mamadou Diouf, a formulé des prières pour le bon déroulement de cet événement religieux annuel.