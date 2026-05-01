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Crystal Palace : Ismaïla Sarr entre dans l’histoire de la Ligue Conférence

1 mai 2026 Actualité

 

Ismaïla Sarr a marqué les esprits et écrit une nouvelle page de l’histoire de la UEFA Europa Conférence League. L’ailier sénégalais de Crystal Palace s’est illustré de manière spectaculaire lors de la demi-finale aller face au Shakhtar Donetsk.

Dès l’entame de la rencontre, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a frappé très fort. Après une action collective parfaitement menée et un service précis du Français Jean-Philippe Mateta, Ismaïla Sarr a trouvé le chemin des filets après seulement 21 secondes de jeu. Une réalisation éclair qui a immédiatement mis les Eagles sur de bons rails.

Ce but n’est pas anodin. Il s’agit tout simplement du but le plus rapide jamais inscrit dans l’histoire de la Ligue Conférence, une compétition certes jeune, avec sa cinquième édition, mais déjà riche en moments marquants.

Avec cette performance, l’ancien de Génération Foot confirme sa grande forme cette saison sur la scène européenne. En 13 apparitions dans la compétition, l’international sénégalais totalise désormais 8 buts, s’imposant comme l’un des hommes forts du parcours de Crystal Palace.

Grâce à cette victoire convaincante (3-1) à l’extérieur, le club londonien prend une sérieuse option sur la qualification en finale, avec un Ismaïla Sarr plus que jamais décisif dans les grands rendez-vous.

 

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