Affaire Pape Cheikh Diallo : un marabout proche des lutteurs arrêté, 88e interpellation

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Un nouveau tournant dans l’affaire Pape Cheikh Diallo. La brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar a procédé, ce jeudi, à une 88e interpellation dans le cadre de cette enquête d’envergure.

L’opération s’inscrit dans l’exécution d’une délégation judiciaire délivrée par le juge d’instruction du premier cabinet près le Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye.

Selon plusieurs sources concordantes, dont 2AS Media, la personne arrêtée est Cheikh Babacar Sow. Connu dans le milieu de la lutte sénégalaise, il aurait entretenu des liens étroits avec certains lutteurs, notamment en leur apportant un soutien spirituel lors des combats.

Le suspect a été placé en garde à vue après avis du doyen des juges du Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye. L’enquête est suivie de près par le procureur Saliou Dicko.

Avec désormais 88 personnes interpellées, le dossier révèle une ampleur importante et continue de mobiliser les services d’enquête. Les autorités judiciaires poursuivent leurs investigations afin d’éclaircir les différents volets de cette affaire.