Affaire Pape Cheikh Diallo : le marabout proche des lutteurs connu

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Dans le cadre de l’exécution d’une délégation judiciaire émise par le juge d’instruction du premier cabinet près le Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, l’enquête sur l’affaire Pape Cheikh Diallo connaît un nouveau développement.

La brigade de recherches (BR) de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar a procédé, ce jeudi, à une 88e arrestation, marquant une nouvelle étape dans ce dossier aux multiples ramifications.

Selon des informations rapportées par le média 2AS Media, un marabout proche du milieu de la lutte a été interpellé par les gendarmes.

Des sources concordantes évoquent l’identité de C. B. Sow, connu pour formuler des prières au bénéfice de certains lutteurs de la banlieue dakaroise avant leurs combats, rapporte Seneweb.

Le mis en cause a été placé en garde à vue sur instruction du doyen des juges du Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye.