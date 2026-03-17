Fête du 4 avril à Tambacounda : Sous le signe de la « démonstration de la diversité culturelle et ethnique de la région »

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La troisième réunion préparatoire de la fête nationale l’indépendance, en présence de l’adjointe au gouverneur Diarryatou Ndiaye, du commandant de la zone militaire n⁰4, le colonel Simon Sarr, et de plusieurs chefs de service de l’administration territoriale a été présidée par Guedj Diouf.

Selon l’Agence de presse sénégalaise (APS), le gouverneur de la région de Tambacounda (est), Guedj Diouf, a salué, mardi, la mobilisation des forces de défense et sécurité et des populations locales, en prélude de la fête nationale du 4 avril, qui ”sera marquée par une démonstration culturelle des différentes ethnies” du Sénégal oriental.

“Dans le cadre des innovations, il a été retenu d’organiser des activités culturelles la veille et même le jour J pendant le défilé, pour mieux faire ressortir les particularités culturelles de la région à travers la participation de toutes les ethnies, puisque Tambacounda est un creuset de plusieurs ethnies”, a déclaré le chef de l’exécutif régional.

Selon le gouverneur, cette innovation vise à mettre en exergue la diversité éthique et culturelle de la région de Tambacounda.

Guedj Diouf a souligné également le nécessité d’impliquer la jeunesse de Tambacounda dans l’organisation de la fête nationale de l’indépendance.

La fête du 4 avril est une fête de la jeunesse, il s’agira de faire en sorte que cette jeunesse puisse se retrouver dans l’organisation, c’est dans ce cadre que nous avons décidé d’organiser un concert au niveau de l’esplanade de la mairie, juste après la retraite des flambeaux qui mobilise les jeunes pour annoncer les couleurs du défilé”, a-t-il dit.

Pour ce 66e anniversaire de l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale, le gouverneur de la région de Tambacounda a invité deux de ses pairs de la Gambie et de la Mauritanie, pays frontaliers du Sénégal.