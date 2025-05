Fête du travail : Le message d’Amadou Ba

Partager Facebook

In extenso sa déclaration

1er MAI – FÊTE DU TRAVAIL

Chers compatriotes,

En ce 1er mai, je rends un hommage sincère à toutes celles et tous ceux qui, chaque jour, par leur engagement, leur dévouement et leur sens du devoir, participent à bâtir le Sénégal.

Cette journée est bien plus qu’un symbole. Elle est l’occasion de saluer la dignité de l’effort, la valeur du mérite et le courage quotidien de celles et ceux qui, souvent dans la discrétion, tiennent debout les familles, les entreprises, les institutions et la nation.

À toutes celles et tous ceux qui œuvrent dans le secteur public ou privé, dans l’économie formelle comme dans l’informel, je dis merci. Merci pour votre patience, pour votre résilience et pour votre engagement envers notre pays.

En ce jour particulier, j’adresse mes pensées à celles et ceux qui aspirent à un emploi digne, stable et équitable. Le travail est un droit, mais aussi un pilier fondamental de la justice sociale et de la dignité humaine.

Bonne fête du Travail à toutes et à tous.